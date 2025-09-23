Banco de la Nación entregó videos a la Fiscalía para ahondar en las investigaciones por una supuesta estafa a un usuario

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La entidad bancaria del Estado, que hace unos días se vio envuelta en un caso de supuesta estafa donde una de sus trabajadoras de atención al cliente fue detenida tras la denuncia de un usuario que aseguró haber sido timado con más de cinco mil soles, entregó lacrados los videos internos de las cámaras de seguridad, pertenecientes al sistema exclusivo de los cajeros y zonas reservadas del banco.

Se indicó que estos videos ayudarán a esclarecer lo dicho por el denunciante, quien afirmó que la trabajadora cortó su tarjeta y la arrojó a la basura, manifestando que estaba inoperativa; versión que la detenida negó en su momento. Sin embargo, el dinero del denunciante desapareció de su cuenta bancaria "como por arte de magia", según relató Nicolás Díaz Cubas.

El agraviado señaló que la empleada bancaria lo atendió en la ventanilla N.° 4 y que, al leer su tarjeta, le dijo que no le correspondía porque figuraba el nombre de "Dionisio", aunque le entregaría otra para validarlo. Indicó que ahí comenzó todo el problema, pues la trabajadora le aseguró que su dinero había sido retirado en Trujillo. Ante ello, decidió sentar su reclamo ante la Policía y el mismo Banco de la Nación.

"La verdad me desesperó, y hasta temo por mi vida. Me preocupa porque tengo a mi esposa con tratamiento oncológico y este caso también puede afectar más su salud", añadió.

Dejan libre a cajera y esperan deslacrado

El fiscal a cargo del caso dispuso la libertad de la trabajadora del Banco de la Nación de Chiclayo, identificada como Viviana V., luego de permanecer 24 horas en custodia de los agentes del área de Estafas de la DIVINCRI Chiclayo. No obstante, ella continúa en calidad de investigada.

Las autoridades no podían mantenerla retenida por más tiempo, pues los videos de las cámaras de seguridad entregados por el Banco de la Nación estaban lacrados, a fin de garantizar su autenticidad y seguridad.

Por ello, el fiscal deberá fijar una fecha para el deslacrado y visualización del material, diligencia que tomaría algunos días en hacerse efectiva.