Presidenta Keiko Fujimori: "Vamos a reinstalar las expulsiones, ¡los malcriados no van a estar en las aulas!"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la presentación de los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, afirmó que su Gobierno reinstalará las expulsiones y aquellos alumnos "malcriados" no estarán presentes en las aulas de las instituciones educativas.

Gobierno reinstalará expulsiones en los colegios

Desde las inmediaciones del colegio Felipe Santiago Estenos, en Chaclacayo, la mandataria tomó la palabra en la presentación de los nuevos lineamientos que se establecerán en los centros educativos a nivel nacional. De manera firme aseguró que volverán a aplicarse las expulsiones de los estudiantes que tengan mala conducta.

"La violencia entre estudiantes, las agresiones contra los miembros de la comunidad educativa, las conductas que ponen en riesgo la integridad de nuestros niños y adolescentes requieren de una respuesta firme oportuna y responsable por eso es que estos lineamientos tienen un carácter de sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad", señaló en un principio.

En ese sentido, Fujimori Higuchi expresó que "por unos pocos estudiantes malcriados" no se permitirá que se perturbe la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que acuden a sus instituciones a aprender.

"Nuevamente vamos a reinstalar las expulsiones, los más malcriados no van a estar en las aulas. Al maestro se le respeta (...) con este nuevo reglamento ellos podrán nuevamente corregir, guiar, ayudar a los estudiantes y volver a poner una nota de conducta", indicó.

No se permitirá el bullying en los centros educativos

Además, remarcó que "no vamos a permitir ni aceptar el bullying" ni la violencia ni el acoso sexual. Tras ello se dirigió a los alumnos y les dijo que alerten de manera inmediata a los docentes o al mismo director sobre la persona que está cometiendo este tipo de situaciones.

"Inmediatamente ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Lo que no va a ocurrir es que nos quedemos callados o seamos indiferentes y lo que no puede pasar es que la víctima termine retirándose del colegio y el agresor siga aquí bien gracia. ¡No señores, eso se acabó también!", aseveró la jefa de Estado del Perú.

Durante la presentación de los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, en una institución educativa de Chaclacayo, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que se reinstalarán las exppulsiones en los colegios y que aquellos estudiantes que tengan mala conducta no permanecerán en las aulas.