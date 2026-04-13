ONPE acepta renuncia de José Samamé tras su detención por irregularidades en Lima Sur durante elecciones

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) oficializó la salida de José Samamé Blas, quien se desempeñaba como Gerente de Gestión Electoral, mediante la Resolución Jefatural N° 000060-2026-JN/ONPE. Esta decisión administrativa ocurre en un contexto crítico, luego de reportarse graves retrasos y fallas logísticas en diversos locales de votación de Lima Sur durante la jornada electoral del domingo.

El documento, firmado por el jefe de la entidad, Piero Corvetto, confirma que el funcionario presentó su carta de desistimiento el pasado 12 de abril. La institución decidió exonerarlo del plazo de ley de 30 días, haciendo efectiva su desvinculación de manera inmediata para facilitar las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades judiciales.

Detalles de la salida del alto funcionario

De acuerdo a la resolución emitida por la jefatura nacional, el vínculo laboral con el Gerente de Gestión Electoral terminó bajo la modalidad de renuncia voluntaria, tras casi tres años en el cargo de confianza. El dispositivo legal ordena que Samamé cumpla con la entrega de cargo obligatoria, incluyendo un informe situacional detallado sobre el estado de la gerencia que dirigía.

Al respecto, la normativa interna de la ONPE señala que la aceptación de la exoneración del plazo de preaviso es una facultad de la Jefatura de la entidad. De acuerdo con el documento oficial, el último día de labores del exgerente fue el domingo, coincidiendo exactamente con la intervención de la Fiscalía y su posterior detención por presuntas irregularidades funcionales.

Investigaciones y medidas administrativas inmediatas

De acuerdo investigaciones, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público procedieron con la captura de Samamé debido a omisiones que afectaron el derecho al sufragio en varios distritos. La fiscalía investiga si existió un rehusamiento o demora de actos funcionales que impidió la apertura oportuna de las mesas de votación en los sectores más afectados.

La disposición administrativa establece que la Gerencia de Recursos Humanos debe proceder con los trámites de beneficios sociales que corresponden por ley al ahora exfuncionario. El cumplimiento de esta Resolución Jefatural Nº 000060-2026-JN/ONPE busca estabilizar la gestión operativa de la entidad mientras se esclarecen los hechos que empañaron el reciente proceso electoral en Lima Sur.

La disposición administrativa establece que la Gerencia de Recursos Humanos debe proceder con los trámites de beneficios sociales correspondientes según la normativa vigente. El cumplimiento de la Resolución Jefatural busca formalizar la salida de José Samamé tras su detención por las irregularidades reportadas en Lima Sur.