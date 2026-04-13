Accidente enluta las Elecciones 2026: familia entera PIERDE LA VIDA al caer a río cuando iba a votar

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Carretera Central vuelve a ser escenario de muerte. Una familia entera, oriunda de Pichanaqui, perdió la vida tras caer al río Mantaro mientras se dirigían a participar en los comicios electorales. El fatal accidente convirtió un viaje de rutina electoral en una tragedia que ha conmocionado a la región, dejando un saldo de cinco víctimas fatales atrapadas por la corriente.

Un viaje familiar que terminó en incertidumbre

El grupo familiar emprendió su travesía la noche del 9 de abril, alrededor de las 21:30 horas, desde la selva central con rumbo a la ciudad de Huánuco. A bordo de una camioneta Toyota Hilux 4x4 de color negro metálico, el viaje tenía un doble propósito: reencontrarse con sus seres queridos y cumplir con su deber cívico en las elecciones.

La preocupación se encendió tras la denuncia presentada en la Policía Nacional del Perú en Huánuco por la abogada Rosa Elena Santa María Aliaga, quien alertó sobre la desaparición de sus familiares.

El último contacto con el vehículo se registró cerca de las 03:00 horas del 10 de abril, cuando transitaban por la zona de Tarma. En ese momento, uno de los ocupantes compartió su ubicación en tiempo real, sin embargo, el sistema GPS dejó de emitir información y los teléfonos móviles quedaron fuera de cobertura, lo que incrementó la angustia entre sus allegados.

hallazgo de un cuerpo y búsqueda del resto

El hallazgo del cuerpo de Fernando Mondalgo Cárdenas, de 57 años, confirmó los peores temores de los familiares. Su cadáver fue localizado varado en un islote del barrio Barranco Centro, en el centro poblado de Ullusca, distrito de Parco, en la provincia de Jauja.

Según las primeras hipótesis, el vehículo habría caído al río Mantaro en una zona conocida por su complejidad geográfica y condiciones adversas de tránsito. La fuerza de las aguas habría arrastrado la unidad, dificultando las labores de búsqueda y aumentando el temor de un desenlace aún más doloroso para la familia afectada.

Actualmente, equipos especializados de la Policía de Rescate de Huancayo intensifican las operaciones en las riberas del Mantaro con la esperanza de encontrar a los cuatro ocupantes que continúan desaparecidos:

Rosa Judith Aliaga Leonardo (57)

Jerry Gregory Santa María Aliaga (32)

Maryory A. M. V. (12)

Zoe V. S. L. (06)

Sin embargo, la colaboración de quienes transitaron la ruta Pichanaqui - Tarma - Huánuco durante la madrugada del 10 de abril es vital. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, podría ser la pieza clave para entender cómo ocurrió la tragedia. Para ello, las autoridades han habilitado la línea directa 968 197 600.