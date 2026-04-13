13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Ministerio Público desplegó un contingente masivo para garantizar la legalidad de los recientes comicios generales. Tras una jornada intensa, las autoridades informaron que no se han encontrado elementos probatorios que sustenten las denuncias de indicios de fraude. Esta vigilancia permitiría dar tranquilidad a la ciudadanía frente a las diversas noticias falsas que circulan durante estas últimas horas del proceso.

Mediante declaraciones en Exitosa, el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez destacó que la presencia de sus representantes en los locales de votación fue clave para disipar dudas sobre el conteo de votos. Los reportes oficiales indican que la voluntad popular fue respetada en todas las regiones, consolidando así la legitimidad de las instituciones democráticas peruanos. Los ciudadanos faltantes vienen participando de manera pacífica, esperando los resultados oficiales.

Supervisión y control en regiones

Según el titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez, la labor de vigilancia fue exhaustiva y cubrió los puntos más críticos del territorio nacional. En declaraciones para Exitosa, el abogado detalló que a través de sus fiscales que intervinieron en el país, únicamente se encontraron irregularidades en Lima.

"Nosotros con los 6800 fiscales que hemos intervenido a nivel nacional, hemos encontrado solamente estas irregularidades particularmente en Lima", precisó respecto a las incidencias reportadas durante el domingo.

A pesar de la detección de casos aislados de suplantación de identidad y demoras en la instalación de mesas, estas situaciones fueron controladas de inmediato. El sistema preventivo permitió que ningún incidente escalara a un nivel que pusiera en riesgo el proceso. Las autoridades resaltaron que estos hechos son recurrentes en elecciones de gran escala, pero carecen de una organización criminal detrás de ellos.

Respaldo de organismos internacionales

La transparencia de la jornada también fue validada por diversas misiones extranjeras que acompañaron el acto electoral. Estos grupos de observación técnica coincidieron en que las garantías democráticas se mantuvieron intactas, restando peso a las acusaciones sin fundamento. La coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía permitió que los centros de votación operaran bajo estrictas medidas de seguridad y orden.

Finalmente, el Ministerio Público instó a los grupos políticos a aceptar los datos procesados con madurez democrática. Se enfatizó que no hay indicios para concluir que hubo fraude electoral, puesto que las cifras coinciden con las actas fiscalizadas. Esta confirmación de la Fiscalía de la Nación descarta irregularidades sistemáticas, asegurando que los 6000 fiscales cumplieron con el mandato de proteger la integridad de los comicios nacionales.