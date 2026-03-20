Minem garantiza abastecimiento de combustibles para hogares, comercios y transporte: Llegan barriles de GLP

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del alza de precios y la escasez de GLP, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el abastecimiento de combustibles está garantizado en todo el país gracias al arribo de nuevos buques, la normalización de los despachos y el incremento de la producción nacional.

Gobierno confirma que existe combustible suficiente en todo el país

Mediante un comunicado, el Gobierno precisó que los despachos de combustibles se vienen regularizando progresivamente desde el pasado 13 de marzo, permitiendo cubrir sostenidamente la demanda interna en hogares, comercios y transporte vehicular.

El sector Energía y Minas también anunció la llegada del buque de importación NICE de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que culminó la descarga de 140 mil barriles en el Terminal Multiboyas de Zeta Gas. Este reforzamiento del suministro se inició la fecha en mención.

Adicional a ello, el buque de importación EAGLE FOR LADY se encuentra descargando alrededor de 240 mil barriles más de GLP en el Terminal Pisco Camisea para la empresa Pluspetrol.

Además, se cuentan con dos buques programados para descargar 240 mil barriles de GLP adicionales el 27 y 31 de marzo en el mismo terminal.

⛽ ¡Abastecimiento de combustibles GARANTIZADO! ✅ #MINEM informó que progresiva normalización de despachos, arribo de nuevas importaciones y recuperación de los niveles de producción nacional aseguran la continuidad del suministro en todo el país. 🇵🇪 #NotaDePrensa 👉... pic.twitter.com/LnmwKw2IGk — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) March 21, 2026

Pero eso no es todo: el Ejecutivo señaló que la empresa Solgas programó la llegada de tres buques de GLP con volúmenes de 72 mil, 60 mil y 252 mil barriles. El arribo está previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo, respectivamente.

El Minem reportó que, pese a que se presentaron condiciones climatológicas adversas, como oleajes anómalos que afectaron la reposición oportuna de inventarios a través de la logística marítima, esto se ha superado progresivamente.

Respecto a la produccicón nacional de combustible, se informó que la Planta de Fraccionamiento de Pisco reanudó progresivamente sus operaciones desde el 13 de marzo. A la fecha, ya opera en niveles regulares de producción.

Camisea desmiente alza de precios de GLP ante protestas

Ante la crisis energética por GLP, el Consorcio Camisea señaló este viernes que mantuvo el precio del combustible en su planta de Pisco, desmintiendo ser responsable del incremento del precio final que afecta a conductores.

"Frente a la situación energética local que vivimos en las últimas semanas, el Consorcio Camisea siguió despachando GLP y no aumentó los precios de este combustible", señaló la empresa.

El principal productor de gas del Perú aseguró que el preocupante elevado precio del GLP "está afectado por su cotización en el mercado internacional y el impacto de la cadena de comercialización".