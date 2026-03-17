GLP volvería con normalidad en quincena de abril, señala representante de la SPGL

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras varias semanas de desabastecimiento, alza de precios y preocupación en los hogares peruanos, el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) comienza a mostrar señales de recuperación.

En entrevista con Exitosa, Jannine Delgado, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), aseguró que el abastecimiento podría regularizarse en las próximas semanas, dependiendo de la reposición de inventarios y la llegada de nuevas importaciones.

"Nosotros estamos previendo que hacia la quincena de abril se estaría regularizando el suministro...Puede ser la primera o segunda semana", precisó.

Factores que agravaron la crisis

Delgado explicó que la escasez no responde a un solo problema, sino a una combinación de elementos que impactaron directamente en la cadena de suministro.

Detalló que el daño en el sistema de transporte de líquidos de gas natural afectó la producción en la planta de Pisco, principal fuente del 70% del abastecimiento nacional.

"Se han coludido varios factores internos e internacionales que han agudizado el tema de poder reponer los stocks de GLP", afirmó.

A ello se sumaron dificultades en el ámbito internacional. La mala mar impidió el ingreso de embarcaciones a puertos clave como Callao y Pisco, mientras que el conflicto en Medio Oriente generó escasez de buques y encarecimiento del petróleo, elevando los costos de importación.

Llegada de buques y reposición de stocks

Pese a este escenario, Delgado destacó que la situación empieza a mejorar con la reactivación logística. Jannine Delgado mencionó la presencia de buques, estos cargamentos, junto con otros previstos para las próximas semanas, permitirán recuperar los niveles de inventario.

"Hay un buque en el Callao con 14 mil toneladas, ahorita hay un buque en Pisco con 21 mil toneladas, van a llegar buques en una semana y en abril también", reveló.

Sin embargo, advirtió que la reposición no es inmediata, ya que los stocks consumidos durante el periodo crítico deben reconstruirse progresivamente. Además, la producción en Pisco recién está retomando su ritmo habitual.

Precios sujetos al mercado internacional

Respecto al incremento de precios, la representante de la SPGL señaló que el comportamiento responde al sistema de libre mercado vigente desde 1993.

Según explicó, las variaciones en el precio del petróleo a nivel global impactan directamente en los costos locales de todos los hidrocarburos.

Aunque el panorama aún presenta retos, la llegada de nuevos cargamentos y la recuperación de la producción marcan un punto de inflexión. De cumplirse las proyecciones, el abastecimiento de GLP volvería a la normalidad en abril, dando un respiro a miles de hogares afectados por la reciente crisis energética.