Capturan en Argentina a 'Loco Joe', peligroso cabecilla de extorsionadores de transportistas

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras varios años burlando a la justicia peruana, las autoridades policiales capturaron en la frontera de Argentina a Joe Luis Marín , conocido como 'Loco Joe', el peligroso cabecilla de una sanguinaria organización criminal. Este sujeto permanecía prófugo tras liderar una red dedicada a los secuestros, homicidios y extorsiones contra diversos transportistas en el país.

La intervención policial ocurrió el último viernes cuatro de octubre en la ciudad de Puerto Iguazú . Cabe mencionar que, en este megaoperativo fronterizo, participaron agentes de la Gendarmería Nacional de Argentina, la Policial del Perú y la Interpol, logrando así el contundente golpe contra el hampa y desactivando los planes de fuga.

Falsa identidad con DNI de víctima de sicariato de 2024

Durante el control migratorio de la triple frontera sudamericana, el delincuente intentó evadir la justicia presentando el falso documento de un muerto. Ante ello, los agentes procedieron a la rápida comprobación de sus verdaderas huellas dactilares.

"Gracias al trabajo de inteligencia transnacional y la cooperación policial internacional, fue capturado en Puerto Iguazú, Argentina, J. L. M. alias Loco Joe, señalado como cabecilla de la banda criminal Los Chimbotanos y requerido por la justicia peruana por el delito de sicariato." se puede leer en una publicación de la PNP en sus redes sociales.

Las investigaciones comprobaron que el verdadero titular del DNI fue asesinado el 21 de noviembre del 2024 en el distrito de Comas. Asimismo, junto a Marín fue capturado Richard Casas, otro criminal peruano que intentó suplantar a un ciudadano extranjero usando cédula falsa código V-19.750.651, para evitar un proceso de extradición al Perú.

"El sujeto registraba una notificación roja de INTERPOL y, durante la intervención, habría intentado evadir su identificación mediante documentación falsa.", se menciona.

Notificación Roja de la Interpol estuvo activa desde 2018

Cabe recordar que 'Los Chimbotanos' causaron terror contra los choferes de las vías nacionales, imponiendo agresivos cobros ilegales diarios. No obstante, gracias al uso continuo de la inteligencia transnacional de seguridad, las fuerzas del orden lograron ubicar finalmente a este extorsionador.