PUCP se pronuncia tras protesta: policía sacó su arma frente a estudiantes

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incidente protagonizado por un efectivo policial durante una protesta de estudiantes de la Pontifice Universidad Católica del Perú en San Miguel generó un pronunciamiento de la casa de estudios. La institución rechazó cualquier acto violento, precisó el contexto de la presencia policial y recordó las reglas sobre el uso de la fuerza.

Policía fue señalado por sacar su arma durante protesta

Durante la movilización, un suboficial de tercera de la comisaría de Maranga fue señalado por sacar su arma de reglamento frente a los estudiantes. El hecho fue denunciado por el Frente de Egresados PUCP, que difundió videos relacionados con el incidente registrado.

La protesta se realizó en los exteriores del campus universitario y estuvo vinculada con el rechazo de los estudiantes a 18 procesos disciplinarios abiertos luego de la toma del edificio Dinthilac, ocurrida en mayo. El incidente ocurrió mientras los manifestantes permanecían en una vía pública.

"Rechazamos tajantemente todo acto de violencia y cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de las personas en general", indicó.

La PUCP también precisó que la presencia policial en el campus respondió al plan de desvíos dispuesto por las autoridades debido a la realización de un concierto musical. La universidad remarcó que la intervención registrada durante la tarde de hoy ocurrió en vía pública local.

En su comunicado, la universidad señaló que corresponde a la Policía Nacional del Perú cumplir estrictamente las normas y protocolos establecidos para su actuación y para el uso de la fuerza. La institución añadió que considera inaceptable cualquier acto que se aparte de ese marco.

"Es deber de la Policía Nacional del Perú cumplir estrictamente con las normas y protocolos que regulan su actuación y el uso de la fuerza", anunció.

Comunicado

PUCP explica presencia policial y fija posición

El pronunciamiento institucional se conoció después de que circularan imágenes del incidente en redes sociales. Los registros difundidos muestran al efectivo policial manipulando su arma durante la protesta, mientras colectivos vinculados con la comunidad universitaria denunciaron públicamente el comportamiento del agente durante los hechos registrados.

La universidad no atribuyó la presencia policial exclusivamente a la protesta estudiantil. Por el contrario, explicó que los agentes se encontraban en la zona debido a las medidas de tránsito adoptadas por las autoridades ante el concierto musical programado en las inmediaciones del campus universitario.

El contexto de la movilización estuvo relacionado con los procedimientos disciplinarios iniciados contra estudiantes después de la toma de Dinthilac. La protesta se desarrolló frente al campus, mientras la presencia policial formaba parte de las medidas establecidas para atender los desvíos vehiculares oficialmente anunciados.