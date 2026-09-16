Junior Silva visita la tumba de su 'hijo' y rompe en llanto: "Espero algún día recordarlo sin lágrimas"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ausencia de Bronco todavía le pega fuerte a Junior Silva. El actor peruano contó cómo viene llevando el duelo por la partida de su mascota, a quien consideraba su 'hijo', y confesó que hasta llegó a sentirse mal por llorar menos con el paso de los días.

Junior Silva rompe en llanto por su perrito

Los primeros días después de la partida de Bronco fueron especialmente complicados para Junior Silva. El actor contó que la tristeza estaba presente a cada rato, pero al cuarto día notó algo que lo dejó bastante confundido: empezó a llorar menos.

Lejos de sentir alivio, Junior comenzó a preguntarse si esa reacción significaba que estaba dejando de querer a su mascota. La situación incluso le generó cierta culpa, pues no entendía por qué sus lágrimas habían disminuido.

"Es el sexto día que mi hijito Bronco no está conmigo en este plano. Y a partir del cuarto día pasó algo 'locazo'. Fue un día en que lloré menos desde que él no está y me sentí mal. Me sentí mal porque dije, ¿por qué ya no lo lloro tanto? ¿Será porque ya no lo quiero? ¿Será porque nunca lo quise como pensé que yo lo quería?", manifestó.

El actor, quien también fue participante de El Gran Chef, explicó que el duelo por una mascota puede ser bien cambiante. Hay momentos en los que parece que el dolor baja un poquito, pero puede regresar de golpe y agarrar a uno desprevenido.

Junior Silva encuentra flores para su perrito

Uno de los momentos más fuertes para Junior llegó cuando regresó al lugar donde descansan los restos de Bronco. Allí se encontró con algo que no esperaba: algunas personas habían dejado flores e incluso un juguete como muestra de cariño hacia su mascota.

La escena terminó tocándole el corazón. Junior aseguró que ver esos detalles hizo que volviera a llorar, pero también le permitió darse cuenta de que Bronco no solo era importante para él, sino que había logrado ganarse el cariño de muchas personas.

"Ver esa imagen es fuerte, es impactante y volví a llorar lo que creo que no lloré en los días en los que pensé que ya había pasado el dolor, pero me di cuenta de que mi hijito no estaba solo y que de verdad tenía un montón de gente que lo quería, que estaba pendiente de él y que sobre todo estaba pendiente de mí", dijo.

El actor agradeció las muestras de apoyo que viene recibiendo en estos días y contó que compartir su experiencia también le sirve para sentirse acompañado. "Te chocan de golpe y a los dos segundos ya estás en el suelo", añadió Silva al referirse a cómo puede aparecer el dolor en medio del duelo.

Así, Junior Silva continúa afrontando la pérdida de su 'hijo' Bronco, un duelo que todavía le provoca lágrimas y momentos difíciles. Tras visitar su tumba y encontrar flores y un juguete, el actor volvió a quebrarse.