Fiscalía investiga a escultor por presunta trata y abuso sexual contra ciudadana colombiana

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima (Equipo 1) inició una investigación contra el escultor peruano Luis Sifuentes por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana de nacionalidad colombiana.

De acuerdo con los hechos que son materia de investigación, la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz sostiene que el investigado habría abusado sexualmente de la agraviada en Colombia, en 2019, cuando ella tenía 14 años.

Posteriormente, según la hipótesis fiscal, habría sido captada y trasladada desde dicho país hacia Lima, donde presuntamente habría sido sometida a actos de explotación sexual.

Fiscalía realiza diligencias para esclarecer los hechos

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el Ministerio Público dispuso una serie de diligencias consideradas urgentes e inaplazables con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos y recopilar elementos que permitan determinar las responsabilidades correspondientes.

Como parte de estas acciones, la agraviada viene recibiendo atención de la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT). La asistencia está a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por un abogado, unina trabajadora social y un psicólogo, con el apoyo del ente cooperante OUR Rescue.

Asimismo, se dispuso que la ciudadana extranjera brinde su declaración mediante una entrevista única en cámara Gesell. Esta diligencia busca recoger su testimonio bajo condiciones de protección y evitar su reiterada exposición durante el proceso. La Fiscalía informó que la declaración será consignada como prueba anticipada, con miras a un eventual juicio oral.

Entre las diligencias también se encuentran la realización de pericias fonéticas y la transcripción de audios que, según el Ministerio Público, tendrían contenido incriminatorio. Estas actuaciones forman parte de la recopilación de elementos que serán evaluados durante el desarrollo de la investigación.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Equipo 1) investiga al escultor peruano Luis Sifuentes por los presuntos ilícitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana de nacionalidad colombiana. La... pic.twitter.com/GiYufyqNoO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 16, 2026

Policía participa en búsqueda de posibles víctimas

Las diligencias fiscales se desarrollan de manera coordinada con efectivos de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Divintrap) de la Policía Nacional del Perú.

Uno de los objetivos de esta coordinación es establecer la plena identificación de otras posibles víctimas y determinar si existen más hechos delictivos que puedan estar vinculados al investigado. Para ello, las autoridades vienen realizando las acciones correspondientes dentro del marco de sus competencias.

La investigación se encuentra en curso y será a partir de las diligencias programadas y de los elementos que sean incorporados al expediente que el Ministerio Público podrá determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las responsabilidades que correspondan.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas mantiene abiertas las diligencias contra Luis Sifuentes por las presuntas conductas denunciadas. Mientras avanza la investigación, la agraviada recibe asistencia multidisciplinaria y se desarrollan actuaciones destinadas tanto a esclarecer los hechos como a identificar a otras posibles víctimas.