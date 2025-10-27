RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Trabajos de limpieza

Ministerio de Vivienda lanza plan de acción para prevenir desborde de ríos en Lima Metropolitana

El Ministerio de Vivienda, realizará trabajos de limpieza de ríos en Lima Metropolitana y a nivel nacional para prevenir desbordes y huaicos que afectan a la población en las próximas épocas de lluvias.

Realizan trabajos de limpieza del río Rímac
Realizan trabajos de limpieza del río Rímac (MVCS)

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Previo a la temporada de lluvias, como suele suceder entre diciembre, enero y febrero, las instituciones vienen tomando medidas para prevenir riesgos de desbordes de ríos en Lima Metropolitana, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inició un plan de acción. 

"La prevención nos une"

Los tres niveles de gobierno se unieron en el plan 'La prevención nos une', que busca reducir los riesgos de desbordes e inundaciones en las quebradas y cauces de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, en Lima Metropolitana y a nivel nacional, según informó el MVCS. 

El lanzamiento oficial se realizó en el sector Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, donde comenzaron los trabajo de limpieza y descolmatación del río Rímac. En la actividad estuvo presente, el titular del sector Wilder Sifuentes, quien junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el alcalde del distrito Jesús Maldonado, lideraron los trabajos de las 17 unidades de maquinaria pesada. 

"Al día siguiente de haber asumido el sector, nos reunimos con el alcalde de Lima para desarrollar este plan de contingencia y prevención. La población debe tener la seguridad de que estamos trabajando unidos y que así lograremos resultados en beneficio de ellos", indicó el ministro. 

Además de las maquinas de la cartera de Vivienda, se usaron excavadoras, cargadores frontales y volquetes de la MML para intervenir cuatro kilómetros del cauce del río, en beneficio de 20 mil vecinos de la zona. Cabe señalar, que las labores se realizarán en un plazo de 45 días. 

Jorge Montoya sobre personas que utilizan pirotécnicos en protestas: "Son asesinos en potencia"
Lee también

Jorge Montoya sobre personas que utilizan pirotécnicos en protestas: "Son asesinos en potencia"

4

Intervención nacional

Tal como en la capital, durante todo el año, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento junto al Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), realizan trabajos de prevención y mitigación de riesgos en todo el país, con el fin de proteger a la ciudadanía ante eventuales emergencias causadas por fenómenos naturales o climatológicas como desbordes, sismos, terremotos y huaicos. 

El MVCS informó que se tienen programadas 230 intervenciones en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Junín, Lima, Ica, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno y Tacna. 

Allanan búnker de banda de 'El Jorobado': Incautan armamento de guerra valorizado en más de S/250 mil
Lee también

Allanan búnker de banda de 'El Jorobado': Incautan armamento de guerra valorizado en más de S/250 mil

Cabe señalar que las intervenciones mediante el Programa Nuestras Ciudades se realizan a solicitud de las autoridades distritales, provinciales o regionales, con las que se suscriben convenios de cooperación interinstitucional y se interviene con la maquinaria de las 19 unidades básicas operativas que se encuentran a lo largo de nuestro país. 

Es así como el plan de acción 'La prevención nos une', que el Gobierno busca fortalecer su compromiso con la población, en medio de trabajos que se han iniciado oficialmente el 23 de octubre. 

Dueño de gimnasio tras sufrir segundo ataque extorsivo: "Mi familia y yo caminamos todos los días con chalecos antibalas"
Lee también

Dueño de gimnasio tras sufrir segundo ataque extorsivo: "Mi familia y yo caminamos todos los días con chalecos antibalas"

Temas relacionados desborde de ríos descolmatación Ministerio de Vivienda Río Rimac

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA