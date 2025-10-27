Allanan búnker de banda de 'El Jorobado': Incautan armamento de guerra valorizado en más de S/250 mil

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana, la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, realizó un allanamiento de un búnker de 'Los Sanguinarios de la Construcción', liderado por Adam Smith Lucano, alias 'El Jorobado', en donde hallaron armas y explosivos usados para atormentar a sus víctimas por extorsión.

Tenían armamento de guerra

Este allanamiento se realizó en un inmueble, ubicado en el distrito de Comas, en donde se halló más de S/250 mil en armamento de guerra, entre las que se encontró armas modificadas y replicadas, así lo detalló el coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la DIVINCCO.

"Son dispositivos de guerra, en este caso para darle una mayor contundencia a las armas que tenían y que obviamente con esto han hecho varios videos con los que han mantenido atemorizada a la población", indicó.

Según lo señalado por las autoridades, la organización no solo buscaba extorsionar a las obras deconstrucción civil, sino que planeaban incluir a orquestas musicales. El coronel, además, explicó como operaba esta organización.

"Uno de sus integrantes es Glenn Montes Malaver, quien contrataba de manera subliminal [a las orquestas] hemos visto que tenían todo un sistema de empresas con las que se hacían cargo, no solo de evento, sino también de todo lo que cierne sobre el evento, llámese la venta de cerveza, las entradas, la seguridad, los baños, la comida que se vendía", explicó.

Modificaban armas

Las modificaciones se realizaban con adaptadores Ronny que daban mayor precisión a las armas que tienen culata plegable, generando que el portador se la pueda apoyar en el hombro. Pero no solo ello, pues además le agregaban unos dispositivos que provocaban que aquellas que solo disparaban bala por bala, disparen en ráfaga.

"Para hacer un símil, recordemos toda la cantidad de casquillos que fueron disparadas contra la agrupación Agua Marina. Igual con estos dispositivos que son caros. Todo esto está valorizado en 250 mil soles, porque no solamente tienen estos dispositivos para modificar la pistola Glock tiro por tiro, sino en ráfaga con un gran poder destructivo", ejemplificó el coronel.

Sumado a ello se hallaron linternas que tienen laser para mayor precisión, miras, silenciadores, cacerinas y una réplica de fusil AKN, todos ellos para intimidar a los empresarios a través de videos.

Con lo hallado, lo que se busca es solicitar un requerimiento de prisión preventiva por organización criminal y lavado de activos, un delito que podría sumar a la condena de 'El Jorobado', quien fue sentenciado por tenencia ilegal de armas. El coronel, finalizó revelando que se le acreditan más de 27 asesinatos por el cobro de cupos y extorsión a Adam Smith Lucano.