Ministra de Seguridad Nacional de Argentina felicita a PNP por captura de 'Pequeño J': "Enorme trabajo"

30/09/2025

A través de sus redes sociales, la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, extendió su saludo a la Policía Nacional del Perú (PNP) tras capturar a Tony Valverde, alias 'Pequeño J'. Sujeto es acusado por un triple feminicidio ocurrido en Florencio Varela.

Patricia Bullrich felicita a PNP por captura de 'Pequeño J'

Este martes 30 de septiembre, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú capturó a Tony Valverde, alias 'Pequeño J', en el distrito limeño de Pucusana. Este criminal peruano de 20 años es sindicado como el presunto autor de un triple feminicidio en Argentina, en la ciudad Florencio Varela.

Tras ello, Patricia Bulrrich, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, recurrió a sus redes sociales para felicitar a la PNP por capturar a este narcotraficante originario de La Libertad.

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.



"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen", se lee en inicio de una publicación de su cuenta oficial de 'X' en la que adjuntó una foto de la caída de Tony Valverde.

Seguidamente, en su escrito la funcionaria argentina indicó resaltó la labor de la Dirección Antidrogas de la PNP indicando que "cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse". "El que las hace, las paga", concluyó Bullrich.

Así fue la captura de 'Pequeño J' en Pucusana

La noche de este martes 30 de septiembre, el criminal 'Pequeño J' fue capturado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. La División de Investigaciones Especiales interveno a este narcotraficante en el distrito limeño de Pucusana.

Trascendió que su caída se dio cuando se encontraba en el interior de un tráiler en plena Panamericana Sur a la altura del puente Pucusana, en medio del gran congestionamiento vehicular que se suscitó en dicha zona debido a una manifestación de pescadores por la veda de pota.

A Valverde Victoriano se le atribuye ser el autor intelectual de un triple crimen en la ciudad de Florencio Varela luego de organizar una fiesta narco y conducir con engaños a tres mujeres a las que finalmente les arrebató la vida.

Cabe resaltar que, junto a él también cayó su mano derecha Matías Agustín Ozorio, este mismo 30 de setiembre, por la mañana, en Lima Norte.

