Capturan a 'Pequeño J' en Perú: Narco es el presunto autor intelectual de un triple feminicidio en Argentina

Esta martes 30 de setiembre, el narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J' fue capturado en el distrito de Pucusana en Lima. 'Pequeño J' huyó de Argentina tras ser acusado como autor intelectual del triple feminicidio en la ciudad Florencio Varela.

Capturado en Perú

El presunto autor intelectual del triple feminicidio en contra de Brenda del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20 años; y Lara Gutiérrez, de 15 años, fue capturado esta tarde en Perú.

El narcotraficante liberteño fue capturado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP). La intervención se realizó en el distrito de Pucusana por la División de Investigaciones Especiales.

Como se conoce, a Valverde Victoriano se le atribuye ser el autor intelectual de un triple crimen en la ciudad de Florencio Varela luego de organizar una fiesta narco y conducir con engaños a las tres féminas a las que finalmente les quito la vida.

La menor de las tres mujeres habría robado parte tres kilos de cocaína con un valor aproximado a 60 mil dólares generando la furia de 'Pequeño J'. Como parte de un crimen planificado, Valverde Victoriano planeo el crimen y tortura de las tres mujeres.

Lo que parecía ser un crimen perfecto, fue descubierto por la Policía Nacional de Argentina logrando la captura de 12 personas en la casa donde perpetuaron la matanza. Sin embargo, 'Pequeño J' huyó y su paradero fue desconocido desde el pasado 19 de setiembre.