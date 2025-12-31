Administrador de Universitario vuelve a arremeter contra hinchas cremas: "No me disculpo con esos"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las críticas que ha recibido la dirigencia de Universitario de Deportes, liderada por el administrador Franco Velazco, han tenido una ácida respuesta de su parte. Tras llamar "idiotas" a un grupo de hinchas, ha vuelto a arremeter, cuestionándolos por su actitud sin que la temporada 2026 haya empezado.

Dirigencia vela por los hinchas

A través de su cuenta de X, Velazco Imparato pidió que no se descontextualicen sus palabras y que el calificativo fue ante un grupo reducido de seguidores del cuadro merengue. Discrepó con aquellos que prejuzgan a la institución sin que haya comenzado el nuevo año y obviando los logros obtenidos.

"Que algunos no saquen de contexto mi adjetivo dirigido a esos hinchas de celular (menos mal pocos) que no han dejado de atacar, criticar, exponer al club todo este mes por unos 'likes', esos que quieren llamar la atención con la zozobra y el cuento de la crisis", manifestó el administrado de la 'U'.

Que algunos no saquen de contexto mi adjetivo dirigido a esos hinchas de celular (menos mal pocos) que no han dejado de atacar, criticar, exponer al club todo este mes por unos "likes", esos que quieren llamar la atención con la zozobra y el cuento de la crisis.



No hemos... pic.twitter.com/yxDWIalasT — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) December 31, 2025

Agregó que lo primordial para la institución son aquellos adeptos que están bajo todas las circunstancias con el equipo, a quienes sí les acepta los cuestionamientos. Sin embargo, expresó un distanciamiento con quienes no han pisado una cancha de fútbol y aún así, critican con fiereza.

"Para nosotros el principal activo de la 'U' siempre serán sus hinchas, los de verdad, los que exigen o apoyan con la razón y análisis desde la tribuna sea con un silbido, apretada o aplauso porque nada se puede esconder en una cancha de fútbol", sostuvo.

Velazco resaltó su gestión

Con respecto a los logros económicos de la actual administración temporal del equipo de Ate, Velazco Imparato señaló que en cinco meses incrementaron los ingresos fijos en 9.3 %. Además resaltó que la 'Noche Crema' sea transmitida a nivel nacional por el canal del Estado y cerró su mensaje con una postura firme ante lo que dijo.

"Así que, no me disculpo con esos... (me ratifico), pero si merecía aclararlo y separarlos de los muchísimos hinchas de verdad que nos exigen, joden y apoyan en las buenas y malas, y que saben que esta es una lucha y éxito de Universitario que viene desde el 2020", sentenció, que continúa, les pertenece y pertenecerá a todos ustedes", sentenció.

