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Se encomienda a Dios

Florcita Polo reflexiona tras terminar internada por presunta agresión de su pareja: "Sabiduría para elegir..."

Florcita Polo reapareció en Instagram con una oración dedicada a Dios, en la que pidió fortaleza y paz tras el escándalo protagonizado con su pareja, Luiggi Yarasca, en Pachacámac.

Florcita Polo rompe su silencio tras presunta agresión de su pareja
Florcita Polo rompe su silencio tras presunta agresión de su pareja (Composición Exitosa)

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 05/11/2026

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Florcita Polo reapareció en sus redes sociales luego del complicado episodio que protagonizó con su pareja, Luiggi Yarasca, en un hotel de Pachacámac. Tras las presuntas agresiones que habría sufrido durante el altercado, la empresaria compartió una reflexión dedicada a Dios, en la que pidió fortaleza, tranquilidad y protección para afrontar los momentos difíciles.

El emotivo pedido de Flor Polo

La hija de Susy Díaz utilizó sus historias de Instagram para publicar una extensa oración, mediante la cual decidió encomendarse a Dios y expresar su deseo de encontrar paz en medio de las dificultades. Aunque evitó mencionar directamente a su pareja o referirse a lo sucedido, sus palabras llamaron la atención por el contexto en el que fueron difundidas.

En su mensaje, Florcita agradeció por tener una nueva oportunidad de comenzar y pidió sabiduría para tomar decisiones, así como serenidad para enfrentar las situaciones que no logra comprender. Asimismo, expresó su deseo de encontrar fuerzas para seguir adelante, incluso cuando atraviese circunstancias que puedan afectar su tranquilidad emocional.

"Acompáñame en cada momento, tanto cuando sonría con alegría como cuando necesite encontrar fuerzas para seguir adelante. Regálame serenidad para vivir este día sin ansiedad, sabiduría para elegir lo correcto y confianza para descansar en tu voluntad, incluso cuando no logre entender todo lo que sucede", se lee en su mensaje.

Por otro lado, la empresaria también dedicó parte de su reflexión a sus seres queridos, por quienes pidió protección y bendiciones. Además, manifestó su intención de mantener la esperanza, valorar cada instante y dejar atrás aquellas situaciones que le quitan la paz, resaltando la importancia de sentirse acompañada durante los momentos complicados.

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"Gracias por escucharme, por sostenerme y por regalarme un día más para disfrutar este regalo que es la vida", concluyó en su mensaje la hija de Susy Díaz.

Florcita Polo lanza mensaje de esperanzas tras presunta agresión de su pareja
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Cabe recordar que esta reaparición se produjo después de que se conociera el altercado que habría protagonizado con Luiggi Yarasca en Pachacámac. Tras lo ocurrido, Florcita terminó en el área de emergencias de una clínica de Surquillo. El episodio fue difundido por el programa de Magaly Medina y generó preocupación por la situación que atravesaba la empresaria.

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Es así que, la reaparición de Florcita Polo en redes sociales se produjo en medio de la preocupación generada por el episodio que protagonizó con Luiggi Yarasca. Aunque no brindó detalles sobre lo ocurrido, su mensaje reflejó su intención de encontrar tranquilidad, recuperar la paz y apoyarse en su fe para afrontar esta difícil situación.

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