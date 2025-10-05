Ministro Malaver cuestiona paro de transportistas convocado para este 6 de octubre: "Me sorprende"

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En comunicación con un medio de comunicación, el titular del Ministerio del Interior, Carlos Malaver, se vio "sorprendido" por la actitud de un sector del gremio de transportes tras la convocatoria de paro para este lunes 6 de octubre.

Criticó anuncio de paro de este lunes

El ministro Malaver inició su comunicación lamentando un nuevo ataque en contra del chofer identificado como Daniel José Cedeño Alfonso, de la empresa de transportes empresa Lipetsa, también conocida como 'Los Triángulos'. "La pérdida de una vida humana enluta al país", señaló para Canal N.

"Me sorprende que el día de hoy, muy temprano, hayan tomado la decisión del paro de motores que no solamente va a afectar a la ciudadanía sino también va a afectar a ellos mismos", indicó el ministro.

Durante la llamada, Malaver indicó que él junto con un equipo ministerial, tenientes generales de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), División de Protección de Carreteras (Dirnos), el general PNP de la región Lima y jefes de las regiones policiales de diversos distritos de Lima Metropolitana. Ratificó, además, que el plan abarca al Ministerio Público con quienes mantuvo un encuentro con fiscales supremos.

En la reunión realizada este sábado 4 de octubre se habría reunido con 16 representantes de diversos gremios de transporte de diferentes zonas de la capital como parte de su compromiso de otra reunión pactada para continuar con la evaluación policial junto a transportistas.

"Si al día de ayer hay un comportamiento y al día de hoy hay otro, habiéndoles advertido que primero había que establecer los móviles; discúlpeme pero no entiendo la posición", asevera.

Por ello, Malaver postura la última decisión de este último paro pues indica que los transportistas están promoviendo un paro como consecuencia de la muerte sin contar la verificación del móvil del ataque.

"Si es posible el día de hoy nos volvemos a reunir"

El ministro del Interior considera que la medida ha sido anticipada y no descartó que vuelva a reunirse el día de hoy para evitar el paro de mañana. Sin embargo, indica que las reuniones entorno a la problemática de la extorsión sí están siendo recurrentes.

"Tenemos todas las reuniones y si es posible el día de hoy nos volvemos a reunir, pero son reuniones permanentes que tenemos y estamos monitoreando el compromiso. Me sorprende el día de ayer que nos aplaudan nos felicitan".

Malaver resaltó que no busca generalizar esta última decisión anunciada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, en representación de todo el gremio pues indicó que otro representante aún está evaluando esta medida.

El ministro del Interior ratificó que bajo el gobierno de Dina Boluarte están haciendo todos los esfuerzos por mejorar la problemática de la alta criminalidad que ataca a la ciudadanía.