Ministro del Interior supervisó resguardo policial a transportistas: "No es fácil, pero nada nos va a doblegar"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, José Zapata, participó en la supervisión el despliegue policial dispuesto para resguardar la seguridad de transportistas en el marco de los recientes ataques armados contra buses de empresa de transporte público. Según precisó, continuarán los trabajos para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Acciones implementadas por la PNP

Mediante declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) no dudó en destacar la ejecución de acciones parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Al respecto precisó que se ha activado una Fuerza de Tarea Integrada con la finalidad de que las instituciones del Estado trabajen en conjunto para recuperar la tranquilidad en las calles.

En esa línea, precisó que su visita a los patios de maniobras de las distintas empresas de transporte como Santa Catalina, en Villa El Salvador, se realizó con la finalidad de verificar la ejecución del plan operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual tiene como objetivo reforzar la seguridad durante la ruta de los buses.

"La presencia del que habla es para supervisar los servicios policiales que implementa la Policía Nacional que le dan operatividad a estos lineamientos y estas políticas (...) No es fácil, no es sencillo, pero nadie nos va a doblegar", dijo ante los medios de comunicación, el último domingo 22 de marzo.

El despliegue policial fue liderado por efectivos de Los Halcones y demás unidades especializadas en las empresas Santa Catalina (Villa El Salvador), Santo Cristo de Pachacamilla (Pachacámac) y Guadulfo Silva Carbajal (San Bartolo).

Situación actual es "compleja"

Es así que, el titular del Mininter consideró que la situación actual de inseguridad ciudadana es "compleja" debido a que la delincuencia común se ha convertido en una figura más violenta que golpea no solo a transportistas, sino también a comerciantes, empresarios, y a la ciudadanía en general.

"La delincuencia común se ha vuelto mucho más violenta, la delincuencia común se ha vuelvo mucho más estructurada, ahora se ha vuelto transnacional, vienen realizando todos ellos (...)", indicó.

Cabe mencionar que, el ministro Zapata mantuvo una reunión con dirigentes de transportistas, en donde habría escuchado las principales demandas ante dicha problemática. Por ello, expresó que tienen el compromiso de enfrentar de manera conjunta y coordinada las extorsiones y criminalidad.

#NotaDePrensa | El ministro José Zapata reafirmó el compromiso del Gobierno de reforzar la seguridad en el sector transporte, para garantizar la tranquilidad de las familias, recuperar el control del territorio y restablecer el principio de autoridad.



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En conclusión, el titular del Mininter, José Zapata, ratificó que las intervenciones policiales contemplan un patrullaje "intensivo", vigilancia permanente en los buses y el uso de herramientas tecnológicas.