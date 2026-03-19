Transportistas sobre resguardo policial a E.T. Santa Catalina: "Hay 22 mil buses y no hay policías para todos"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel Odiana, se pronunció tras el anuncio realizado por autoridades policiales, que implica el resguardo de 400 policías dentro de los buses de la empresa Santa Catalina durante su recorrido.

Cuestiona medida de la PNP

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Odiana cuestionó lo informado por el general PNP Jorge Castillo, jefe de la Región Policial Lima, en torno a los recientes ataques armados contra distintas empresas de transporte público. Según precisó, el resto de empresas de transporte urbano también merecen medidas para resguardar la integridad de su personal.

En ese sentido, el vocero de los transportistas informó que en la capital limeña existen un aproximado de 22 mil buses de transporte público y la Policía Nacional del Perú (PNP) no contaría con dicha cifra para realizar un resguardo en todas las empresas, por lo que solo se ha dispuesto para Santa Catalina.

"Si yo fuera solamente transportista de la empresa Santa Catalina, estaría contento, pero yo soy dirigente de todos. En Lima hay 22 mil buses de transporte público y no hay policías para todos, dirigir esfuerzos 400 efectivos a cuidar una sola empresa ¿y el resto?", dijo a nuestro medio de comunicación, este jueves 19 de marzo.

"Nadie está curando la herida"

Es así que, criticó severamente a las autoridades, señalando que el Ejecutivo se está volviendo reactivo y solo emplea medidas al paso para "tapar" el problema de la inseguridad ciudadana; sin embargo, no están yendo al fondo de donde nace dicha crisis de criminalidad organizada y delincuencia.

Según precisó Odiana, se deben realizar trabajos de investigación que sean realmente serios, fuertes y responsables para combatir, con efectividad, la inseguridad ciudadana y así se pueda devolver la tranquilidad a los peruanos que, día a día se ven afectados con casos de extorsión, sicariato, homicidios, y más.

Califica al Gobierno de "incapaz"

Asimismo, arremetió contra el Gobierno actual y los anteriores, calificándolos de "incapaces". Al respecto, señaló que las autoridades se encuentran más pendientes de sus beneficios particulares y no piensan en los problemas que aquejan a la ciudadanía.

"Desgraciadamente, estamos en el peor momento, con Gobiernos de transición, con Gobiernos incapaces que no hacen nada y que solamente están pensando en la próxima elección", recalcó Odiana.

En conclusión, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel Odiana, cuestionó a las autoridades del Estado por no emplear medidas efectivas para compartir la inseguridad ciudadana.