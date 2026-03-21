Premier, Mininter y comandante PNP presentan resultados de acciones policiales

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Desde la sede del Escuadrón de Emergencia en el distrito de La Victoria, el premier Luis Arroyo junto al alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) encabezada por Óscar Arriola y el ministro del Interior, José María Zapata; presentaron parte de los resultados de acciones policiales hasta la fecha.

Presentaron tres vehículos robados

En marco del Plan Nacional de Seguridad, las autoridades responsables de garantizar la seguridad ciudadana realizaron una conferencia de prensa para presentar los avances de sus operativos a nivel nacional.

En la presentación, las diferentes unidades policiales dan cuenta de parte del trabajo que han realizado en las últimas 24 horas, según precisaron.

Así, se dio cuenta de la recuperación de tres vehículos robados que pudieron ser recuperados tras las acciones policiales. Así, se realizó la entrega de estas unidades a sus respectivos dueños, quienes agradecieron el rescate.

Como se conoce, muchas bandas criminales roban automóviles con el fin de que sean usados como vehículos del crimen con el fin de cometer diferentes delitos en la capital.

Entre otros datos, se señaló que se han realizado más de 43 operativos policiales y se han detenido a 9900 personas entre venezolanos y peruanos. También se presentó la incautación de herramientas usadas en el crimen como armas de fuego, mercadería de contrabando.

En el caso de la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro) también se presentó los resultados respecto a la incautación de droga que tenía como fin destinos internacionales.

"Hay que tener fe y esperanza en las fuerzas del orden", indica Arriola

Durante la entrega de los tres vehículos, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, expresó que "hay que tener fe" en la institución policial y resaltó la investigación de los policías que llevaron a cabo la recuperación de las unidades.

"Hay que tener fe y esperanza en las fuerzas del orden, en este caso, la Policía Nacional del Perú (...) el día de hoy usted regresa a su casa con el vehículo y a seguir confiando en Dios y en la Policía Nacional de todos los peruanos", indicó.

Ante los cuestionamiento por falta de resultados en la PNP, el presidente de la República, José María Balcázar, descartó sacar del cargo a Arriola e indicó que este tenía su apoyo.