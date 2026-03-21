Premier Luis Arroyo lideró reunión para articular medidas en la lucha contra la criminalidad

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, encabezó una reunión estratégica con altos mandos del Ejecutivo y las fuerzas del orden para coordinar y articular nuevas medidas contra la criminalidad en el país.

Premier lideró reunión con FF. AA. y PNP

La ciudadanía se encuentra preocupada por la inseguridad en el país tras el último caso que ha causado conmoción: la muerte de un chofer de 'Los Rojitos' en Villa María del Triunfo. En medio de esta situación, se dio a conocer que el premier Luis Enrique Arroyo lideró una reunión con diferentes autoridades del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de la Policía para articular medidas en la lucha contra la criminalidad.

De acuerdo a lo anunciado a través de la cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros en X, en el encuentro realizado en la sede de la PCM se presentaron los ministros del Interior, José Zapata; de Defensa, Carlos Díaz; y de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; asimismo estuvo presente el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

También formaron parte de la reunión autoridades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena). Esta iniciativa busca consolidar una ofensiva directa frente a delitos graves como el sicariato, la extorsión y el crimen organizado en todo el territorio nacional.

"En el marco del eje de gobierno de lucha contra la delincuencia y seguridad ciudadana, el premier Luis Enrique Arroyo Sánchez lideró una reunión (...) para articular medidas extraordinarias orientadas a ejecutar una ofensiva directa y sostenida contra la criminalidad", se lee en el mensaje.

Ofensiva contra la inseguridad y criminalidad

La PCM también destacó que con esta reunión, "el Gobierno actúa con firmeza frente al crimen organizado mediante el despliegue de acciones concretas, inteligencia operativa y mayor presencia en las calles" con la finalidad de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

#PCMInforma | Mano firme contra el crimen



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