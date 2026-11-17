17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se refirió sobre la reunión que la presidenta Keiko Fujimori sostuvo con su homólogo chino Xi Jinping así como con empresarios en el marco del APEC. Calificó dicho encuentro como importante y que descarta que el Perú se había alineado solo con Estados Unidos destacando que China es el socio comercial más importante que tiene el país.

Sheput resalta el encuentro

De acuerdo con el titular del MTPE, la presencia de la jefa de Estado en Shenzhen, convocando a empresarios chinos a invertir en el megapuerto de Chancay demuestra que no hay una alineación hacia el gigante de Norteamérica.

"Significa que no es como algunos decían que el Perú se había alineado últimamente solo con los Estados Unidos. La China es el socio comercial más importante que tiene el Perú y no solo lo está manifestando en el puerto de Chancay, sino en otras transacciones comerciales, como la vinculada a los minerales", sostuvo.

Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño. Nuestra reunión permite fortalecer la relación entre el Perú y China, ampliar la cooperación en tecnología e infraestructura, abrir nuevos mercados y promover inversiones en un entorno de estabilidad que generen más oportunidades para los peruanos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 17, 2026

Resaltó que el viaje de la mandataria partió de una invitación del gigante asiático y que justo coincidió con la visita apostólica del papa León XIV. Además, recordó que China ha visto al Perú como un hub para ingresar al mercado latinoamericano y desde un punto de vista geopolítico, es beneficioso para el país.

"Esta visita que fue iniciativa del gobierno chino, por eso es que ocurrió y se montó sobre la visita del papa, creo yo que va a tener repercusiones muy positivas para el país... por el incremento de las inversiones y porque estamos delante de una economía que es muy importante", señaló.

Keiko Fujimori destacó reunión

A través de sus redes sociales, la presidenta Keiko Fujimori destacó el encuentro bilateral que sostuvo con su homólogo chino, así como el que tuvo con empresarios de este país. Manifestó que sirvió para confirmar la voluntad del Perú en seguir trabajando en conjunto y ampliar las relaciones comerciales.

"Ayer tuve un extraordinario encuentro con los más importantes empresarios de China y reafirmamos juntos nuestra decisión y voluntad de seguir trabajando juntos en beneficio de todos los peruanos", indicó.

Ayer tuve un extraordinario encuentro con los más importantes empresarios de China y reafirmamos juntos nuestra decisión y voluntad de seguir trabajando juntos en beneficio de todos los peruanos. #DiplomaciaPresidencial #Apec #Shenzhen2026 https://t.co/VjinN9EX45 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 18, 2026

La reunión entre la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo chino, Xi Jinping, ha sido provechosa para el ministro del Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput. Destacó que esto demuestra que el Perú no está alineado con Estados Unidos y se mantiene cerca a quien es su principal socio comercial.