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Desde penal de Lurigancho

Ministro de Justicia anuncia Plan Nacional de Deshacinamiento: Sería presentado la próxima semana

En declaraciones a la prensa, el titular del Minjusdh, Luis Jiménez, indicó que dicho plan tendrá el objetivo de reducir el hacinamiento penitenciario y además, reforzar la seguridad en dichos establecimientos.

Ministro de Justicia anuncia Plan Nacional de Deshacinamiento
Ministro de Justicia anuncia Plan Nacional de Deshacinamiento (Composición Exitosa)

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/03/2026

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El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, anunció que la próxima semana se presentará el Plan Nacional de Deshacinamiento; ello en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Según precisó, se tiene la finalidad de reducir el hacinamiento y reforzar la seguridad en todos los penales del país.

Inseguridad también proviene de penales

Mediante declaraciones a la prensa, desde el penal de Lurigancho, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) brindó breves detalles de lo que será este nuevo plan que incluiría nuevas estrategias, las cuales deberán ser empleadas en los establecimientos penitenciarios.

En esa línea, Jiménez se refirió a la actual crisis de criminalidad organizada y delincuencia, señalando que esta situación muchas veces proviene de los penales del Perú, por lo que la política de deshacinamiento, la cual está siendo trabajada en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), abordará dicha problemática.

"Parte de los problemas que tenemos y de la crisis de seguridad extorsiva tiene que ver con la criminalidad que también viene al interior de los establecimientos penitenciarios (...) Vamos a tomar acciones concretas para iniciar un cambio y ese es el compromiso que podemos dar desde ahora", dijo el último martes 24 de marzo.

Medidas "concretas" de Plan Nacional de Deshacinamiento

De tal modo, en dicho plan se implementarán medidas "concretas" que iniciarían un cambio en esta situación. Es así que, se tiene en consideración que la sobrepoblación en penales "no solo es un tema de derechos humanos", sino que también se debe garantizar el orden.

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Cabe mencionar que, entre las primeras medidas se contempla un análisis de la población penitenciaria para identificar a internos de menor peligrosidad, personas extranjeras y aquellos que podrían acceder a beneficios penitenciarios, como la semilibertad.

Además, las autoridades estarían proyectando la ampliación de infraestructura en algunos penales. Al respecto, el ministro Jiménez precisó que en el penales diseñados para poco más de 3 mil internos, se están albergando a más de 10 mil de ellos, lo que estaría dificultando el control y la gestión adecuada.

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Este anuncio fue realizado durante una visita al penal de Lurigancho, en donde Jiménez lideró el inicio del Año Escolar Penitenciario 2026. Más de 16 500 internos iniciaron estudios como parte de las acciones para fortalecer la reinserción social.

Es así como, el Plan Nacional de Deshacinamiento sería presentado la próxima semana, según el ministro de Justicia, quien visitó el penal de Lurigancho para participar de una actividad oficial y además supervisar las acciones de seguridad.

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