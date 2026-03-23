José Williams propone instaurar "estado de guerra" contra delincuencia y transformar la PNP en Guardia Nacional

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate presidencial 2026 sigue dejando frases que marcan la agenda política. En el grupo 4, conformado por José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alex González (Partido Demócrata Verde), el exjefe militar y actual candidato centró su intervención en un eje claro: la seguridad ciudadana.

Presentación con sello militar

Williams inició recordando su trayectoria como líder de la operación Chavín de Huántar y su participación en la Guerra del Cenepa, presentándose como héroe nacional. Esa introducción buscó legitimar su propuesta de seguridad desde la experiencia militar y transmitir autoridad frente a la crisis de delincuencia que atraviesa el país.

En ese marco, planteó instaurar un "estado de guerra contra la delincuencia", con un despliegue permanente de fuerzas especiales, inteligencia operativa y apoyo de las Fuerzas Armadas.

También adelantó que transformaría la Policía Nacional en una Guardia Nacional y en una Policía de Investigación Criminal, con control estricto de fronteras y migración, además de la construcción de cinco penales modernos.

"A partir del 28 de julio implementaré un estado de guerra contra la delincuencia, imponiendo el empleo de fuerzas especiales de la Policía Nacional, inteligencia operativa, apoyo de las fuerzas armadas y rastrillaje 7x24. (...) Voy a priorizar los derechos humanos de los buenos peruanos por encima del de los delincuentes", enfatizó.

Crítica a López Aliaga

El debate también dejó espacio para la confrontación entre candidatos. Williams respondió a Rafael López Aliaga, quien cuestionó la viabilidad económica de sus propuestas. El exmilitar interpretó esa crítica como una contradicción frente a la propia agenda de Aliaga, en especial su idea de trasladar la capital a Junín, buscando mostrar que su plan es más realista,

"El señor Rafael López Aliaga nos dice que las propuestas no tienen dinero para poder realizarse; sin embargo, yo no entiendo cómo vamos a llevar la capital a Junín con todos los poderes que tiene cuando tenemos tantos problemas que atender en salud, educación y seguridad. Eso cuesta mucho más que cualquier otra cosa. Eso puede ser jugar con el interés y los anhelos de la población", replicó Williams.

El discurso de Williams refleja una estrategia clara: capitalizar su imagen de héroe militar para posicionarse como el candidato de la mano dura. Su propuesta de "estado de guerra" contra la delincuencia busca conectar con el malestar ciudadano frente al aumento de la criminalidad.

Asimismo, su propuesta de transformar la Policía en Guardia Nacional y declarar un "estado de guerra" marca un discurso de seguridad radical, que puede atraer a sectores cansados de la inseguridad, pero también genera interrogantes sobre su viabilidad legal y presupuestal, aunque asegura que su enfoque es más realista.