Megaoperativo en penal de Piura: Más de 170 policías y fiscales hallan anotaciones de números telefónicos y armas

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este fin de semana, un operativo de revisión extraordinaria tuvo lugar en el penal de Piura, con la participación de más de 170 agentes del INPE, efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público. Los graves hallazgos incluyen anotaciones de números telefónicos.

Operativo en Piura reúne más de 170 agentes, policías y fiscales

La resquisa se desarrolló con más de 20 agentes del Instituto Nacional Penitenciario dirigidos por el director del recinto, 18 fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada y 146 policías de la División Policial de Orden Público.

Las intervenciones tuvieron lugar en el primer y segundo piso del pabellón 1, como parte de las acciones permanentes para combatir la criminalidad desde los establecimientos penitenciarios.

Como resultado, se halló una hoja de papel cuadriculado con anotaciones de nombres y números telefónicos, evidenciando las posibles extorsiones que se gestan desde los penales.

También se incautó 1 tarjeta micro SD de 32 GB en la celda 9, objetos punzocortantes, 2 cables de conducción de electricidad de 1.5 metros y pipas artesanales. Además, se decomisaron encendedores y envoltorios con restos de hierbas secas, que se tratarían de marihuana.

Este operativo extraordinario fue dispuesto por el presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa, para fortalecer el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios.

El organismo adscrito al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos (Minjusdh) anunció que continuará ejecutando operativos permanentes como este, en coordinación con las autoridades competentes, en el marco de la lucha frontal contra la delincuencia.

Piura reporta tres muertes confirmadas por leptospirosis

El pasado viernes, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura confirmó el fallecimiento de tres personas a causa de leptospirosis en lo que va del 2026. Ante la situación, el Minsa emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional.

Esta infección bacteriana transmitida principalmente mediante el contacto con fluidos contaminados de animales como roedores y perros, ya está afectando a diversas regiones del Perú.

En la región Piura, la información fue reportada por el director regional de Salud, Joe Olivares López, quien señaló que los tres decesos evidencian dificultades en la identificación de los signos de alarma, tanto por parte de la población como en centros de salud.

Es importante mencionar que los síntomas más frecuentes de la leptospirosis se encuentran fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular intenso, especialmente en las pantorrillas.

Un gran operativo de revisión extraordinaria fue ejecutado por más de 170 agentes de la PNP, INPE y del Ministerio Público en el penal de Piura, donde hallaron anotaciones de números telefónicos, armas, droga y otros objetos.