Líder de pandilla en Haití pide mediación de la ONU ante masivo despliegue militar desde El Salvador

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presión internacional y la decidida respuesta del gobierno salvadoreño tras el secuestro de cuatro de sus efectivos en territorio haitiano han comenzado a generar fisuras en las estructuras criminales del país caribeño.

Según diversas agencias internacionales y medios citados por plataformas como DW y Bloomberg, una misiva fechada este 1 de noviembre y atribuida a Wilson Joseph, alias 'Lanmò San Jou', fue remitida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

En el documento, el máximo cabecilla de la organización criminal 400 Mawozo asegura haber levantado una bandera blanca y solicita formalmente el envío de una delegación de la ONU para facilitar un proceso de diálogo y mediación entre las bandas armadas y las fuerzas internacionales presentes en Haití, incluidas las tropas enviadas por El Salvador.

Riesgo de un enfrentamiento total

La súbita petición de tregua surge como respuesta a la ofensiva impulsada desde San Salvador. El despliegue de más de 2.000 soldados salvadoreños en Puerto Príncipe, ordenado para dar con el paradero de los 4 militares desaparecidos tras una emboscada el pasado 18 de octubre, puso en alerta a las nueve pandillas que controlan gran parte del territorio haitiano.

Carta atribuida al líder criminal.

En el texto difundido, el cabecilla criminal advierte que las respuestas militares y las advertencias del mandatario salvadoreño, quien recibió de Donald Trump la consigna de "hacer lo que se tenga que hacer", podrían desatar un baño de sangre que exponga a la población civil atrapada en el fuego cruzado.

¿Quién es 'Lanmò San Jou'?

El hombre detrás de la misiva es uno de los criminales más buscados de la región. El Gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que conduzca a su captura, debido a su directa participación en crímenes de alto impacto, como el secuestro de 17 misioneros estadounidenses en octubre de 2021.

🇭🇹 Haití | Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou» y señalado como líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo, aparece en un video difundido en redes sociales exhibiendo grandes cantidades de municiones y enviando un mensaje desafiante al presidente de El Salvador, Nayib... pic.twitter.com/RKZILILPdB — Z101 Digital (@z101digital) October 23, 2026

La banda 400 Mawozo, junto a otras facciones armadas, financia sus operaciones a través del tráfico de armas, drogas, extorsiones sistemáticas y secuestros masivos. Sin embargo, la llegada del contingente militar extranjero y la presión operativa conjunta han alterado drásticamente el equilibrio de poder que estas estructuras mantenían.

El desesperado llamado de auxilio de 'Lanmò San Jou' a la ONU evidencia el impacto del cerco militar impuesto en Haití tras la intervención de las fuerzas salvadoreñas, marcando un punto de inflexión donde las organizaciones criminales, antes intocables, comienzan a tantear vías de negociación frente a una inminente y severa respuesta del Estado.