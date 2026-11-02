Rey Carlos III se impacienta tras quedar bajo la lluvia sin paraguas durante ceremonia en Antigua y Barbuda

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El rey Carlos III protagonizó un incómodo momento durante una ceremonia en Antigua y Barbuda, luego de quedar expuesto a una intensa lluvia sin recibir un paraguas. Mientras la reina Camila consiguió protección rápidamente, el monarca realizó varios gestos para llamar la atención de sus asistentes.

Carlos III realiza gestos de molestia al quedarse sin paraguas

Este episodio se dio el último domingo 1 de noviembre, durante el desfile por el 45.º aniversario de independencia de Antigua y Barbuda, realizado en el estadio Sir Vivian Richards. Carlos III y Camila participaban en las celebraciones oficiales cuando comenzó a caer una intensa lluvia que sorprendió a los asistentes.

Mientras la reina recibió rápidamente un paraguas transparente y se dirigió hacia los asientos reservados, Carlos III permaneció bajo la lluvia sin protección. Las imágenes mostraron al monarca levantando los brazos y haciendo gestos hacia su comitiva para pedir que le alcanzaran uno.

La espera provocó que su traje quedara completamente mojado. Ante ello, uno de sus asistentes le entregó un paraguas y el rey pudo continuar con sus actividades, mientras el desfile militar seguía desarrollándose en el estadio.

Rey Carlos III

El rey Carlos III bromea tras quedar empapado

Con el paraguas en la mano, el rey Carlos III retomó la inspección de las fuerzas militares que participaban en la ceremonia. El monarca recorrió el campo del estadio Sir Vivian Richards y saludó a los integrantes de las distintas unidades que formaban parte del desfile.

El aguacero duró aproximadamente cinco minutos y terminó poco después. Tras mejorar las condiciones climáticas, las actividades continuaron con normalidad para conmemorar los 45 años de independencia de Antigua y Barbuda, celebración que reunió a autoridades y ciudadanos.

El Rey Carlos III y Camila mojados en la lluvia gritan a sus asistentes que les acerquen paraguas, durante el desfile de la independencia en Antigua.



Mira la preocupación de Camila hacia su esposo y la reacción del Rey Carlos III. pic.twitter.com/13TneTWsQ6 — Milva Gauto (@MilvaGauto) November 2, 2026

Tras ello, Carlos III conversó con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y tomó con humor lo ocurrido. El monarca hizo una broma sobre su traje mojado, luego de permanecer varios minutos bajo la lluvia sin recibir un paraguas.

La visita de los reyes al Caribe también estuvo relacionada con la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth, que congrega a representantes de los países miembros. El encuentro coincidió con las actividades oficiales por el aniversario de independencia del territorio caribeño.

Antigua y Barbuda se independizó del Reino Unido el 1 de noviembre del 1981. La celebración también estuvo marcada por las conversaciones sobre el pasado colonial británico y las demandas de reparaciones por la trata transatlántica de personas esclavizadas. El incidente de Carlos III bajo la lluvia quedó registrado durante esta visita oficial.