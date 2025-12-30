Ministro de Salud sobre mujer quemada por su pareja: "Vamos a reembolsar los gastos de la paciente"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 25 de diciembre se produjo un intento de feminicidio en Barrios Altos cuando un sujeto agredió y quemó a su pareja a pesar de estar frente a sus hijos. Lamentablemente, la agresión perpetrada por Rafael Félix Hilario Guido generó que la mujer termine en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loayza.

Gastos serán reembolsados

Desde su internamiento en dicho nosocomio, la familia de la víctima ha tenido que ingeniárselas para poder costear los gastos de su atención. Incluso, anunciaron la realización de una pollada para poder comprar las medicinas que le recetaron para continuar con su tratamiento.

Afortunadamente, el ministro de Salud, Luis Quiroz, se pronunció sobre este lamentable caso señalando que ha dispuesto la inmediata devolución del dinero gastado para los familiares. Antes de ello, el titular del Minsa dejó en claro que el gobierno condena totalmente cualquier tipo de violencia contra la mujer.

"Es una actitud totalmente cruel y reprochable porque no debe existir la violencia contra la mujer. Nuestro gobierno repudia todo acto de violencia contra la mujer, menos actitudes de esta naturaleza", inició.

Luego de ello, señaló que el reembolso del dinero se dará en los próximos días dejando en claro que los pacientes afiliados al SIS no deben gastar un solo sol durante su atención en los hospitales nacionales.

"En relación a la atención de la paciencia durante su estancia en el Hospital Loayza en Cuidados Intensivos, se han cubierto todos los gastos. Vamos a tomar las medidas administrativas necesarias por los gastos de bolsillo que ha hecho la paciente, pero desde nuestro despacho hemos dispuesto que se le reintegre y se le reembolse a la paciente los gastos que realizó porque los pacientes asegurados al SIS no tiene que pagar ni un solo sol", agregó.

Mujer termina en UCI tras ser quemada por su pareja en Barrios Altos.

Se tomarán acciones administrativas

Por último, el integrante del Consejo de Ministros precisó que se tomarán acciones administrativas inmediatas para determinar quien o quienes realizaron el cobro a los familiares de la víctima.

"El tema administrativo de quien fue y porque se produjo el gasto, nosotros vamos a tomar las medidas correctivas que amerita, pero a la familia ya se le ha comunicado que se le va reembolsar en los próximos días. Eso es un compromiso nuestro como gobierno que se le va reembolsar a esta paciente que está sufriendo lo que no debe sufrir"

En resumen, el ministro de Salud, Luis Quiroz, anunció que se le devolverá cada sol gastado a la mujer quemada por su pareja que se encuentra en UCI del Hospital Loayza.