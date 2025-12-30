Detienen preliminarmente a sujeto que habría quemado a su pareja: Familia pide justicia y apoyo a autoridades

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público anunció que se obtuvo la detención preliminar judicial contra el sujeto investigado por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja.

Intento de feminicidio

Rafael Félix Hilario Guido se encuentra actualmente internado en el Hospital Guillermo Almenara, bajo custodia policial, el caso viene siendo investigado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro.

El ataque ocurrió en un día que debería haber estado lleno de alegría y celebración, el último 25 de diciembre, en plena Navidad. A las 7:00 de aquel día, en la cuadra 14 del jirón Áncash, Rafael Hilario Guido fue en busca de su pareja, Gisela Ortega, para agredirla en los exteriores de su vivienda.

Según los vídeos de cámaras de seguridad de la zona que captaron lo sucedido, fueron varios minutos donde el agresor golpeó y jaloneó a su víctima en plena vía pública. Inclusive se le observó tomar una botella de vidrio para romperla y amenazar a la mujer que intentaba protegerse a toda costa.

Ambos ingresaron a la casa en donde el hombre le habría rociado gasolina sobre el cuerpo para prenderle fuego frente a sus hijos. El sujeto huyó del lugar, mientras que la madre volvió a salir a la calle para pedir auxilio.

La víctima fue trasladada al Hospital Arzobispo Loayza donde se encuentra con el 80% del cuerpo quemado y lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres solicitó y obtuvo la detención preliminar judicial para Rafael Hilario (41), investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente de 37 años. El investigado permanece internado en... pic.twitter.com/LvdJFPFhSM — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 30, 2025

Familia pide apoyo

Tras el cobarde y fatal ataque, los familiares de Gisela Ortega realizaron una pollada pro salud para la madre de familia que se encuentra en cuidados intensivos luchando por su vida.

"Queremos justicia para ese desgraciado, por favor ayúdenme porque ese desgraciado va a salir como si nada. Mi hija está grave, por favor ayúdenme para la medicina", señaló la madre de la víctima, Griselda Quispe.

La señora detalló a Exitosa que el miércoles 31 de diciembre, mientras muchos estarán preparándose para recibir el año nuevo, su hija será sometida a una segunda operación: "¿Cómo va a resistir mi hija? Porque está grave, no reacciona". El número para brindar apoyo en el caso de la mujer atacada es: 933101722

Además, reveló que como el ataque se registró frente a los hijos de Gisela, la menor de 9 años intentó ayudarla, ella junto a un pequeño de 5 años fueron evaluados por personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la señora Griselda asegura que se encuentran afectados psicológicamente por el hecho que presenciaron.

Es por este caso que el Poder Judicial ordenó la detención preliminar judicial de Rafael Hilario Guido por un presunto intento de feminicidio contra su pareja.