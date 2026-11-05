Inundación daña útiles y carpetas en colegio Juan Pablo II en VES: comunidad solicita apoyo del Minedu

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La acumulación de agua en el colegio Juan Pablo II, en Villa El Salvador, dejó útiles escolares y carpetas inservibles. Ante los daños ocasionados, la comunidad educativa pide la intervención del Ministerio de Educación para recuperar los ambientes y garantizar las condiciones adecuadas para los estudiantes.

Pérdidas materiales tras las intensas lluvias

Las intensas lluvias durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre dejaron cuantiosas pérdidas materiales en el colegio Juan Pablo II. Personal encargado de las labores de limpieza retiró calaminas, carpetas y útiles escolares que terminaron completamente mojados y deteriorados. Los trabajos se realizaron bajo la supervisión del Ejército.

Asimismo, se desplegaron esfuerzos para retirar el agua empozada en el interior del recinto educativo. La situación es crítica, pues, pese a la instalación de una malla de protección para evitar el ingreso del agua, las precipitaciones lograron filtrarse y afectar las instalaciones del plantel.

Clases suspendidas por daños en la infraestructura

Como consecuencia de esta emergencia pluvial, las clases en el colegio Juan Pablo II tuvieron que ser suspendidas. Las condiciones en las que quedaron los ambientes, así como el deterioro del mobiliario y los materiales educativos, impiden el normal desarrollo de las actividades escolares.

La comunidad educativa permanece a la espera de una intervención que permita recuperar la infraestructura afectada y garantizar que los estudiantes puedan retornar a las aulas en condiciones adecuadas y seguras.

Madre de familia pide intervención del Minedu

Una representante de los padres de familia expresó su preocupación por los daños ocasionados por las lluvias y pidió que el Ministerio de Educación intervenga para recuperar las aulas afectadas, que quedaron inhabitables tras el ingreso del agua.

"Seguramente el Ministerio de Educación se estará haciendo presente para que nuevamente lo habiliten (el colegio). A cierto punto ingresó el agua. Cada aula tiene sus cosas que se ha perdido, está inhabitable", afirmó.

Trabajos de limpieza y medidas para evacuar el agua

La madre de familia también informó sobre las labores realizadas por el Ejército y las acciones coordinadas con el Ministerio de Vivienda para habilitar dos pozos de captación de agua e implementar una motobomba que permita retirar el agua acumulada en el colegio.

"El Ejército ha venido y se ha encargado de la limpieza, posiblemente esté habitado mañana. Ministerio de Vivienda ha venido para que se ejecuten dos pozos para que se pueda capturar el agua de las lluvias. La moto bomba se va a ejecutar ahora", señaló.

La emergencia dejó importantes daños materiales en el colegio Juan Pablo II, donde diversos útiles escolares y carpetas quedaron inservibles. Mientras personal de limpieza y miembros del Ejército apoyan en las labores de recuperación, la comunidad educativa espera la intervención del Ministerio de Educación para rehabilitar los ambientes y garantizar un retorno seguro de los estudiantes a las aulas.