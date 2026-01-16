Alerta por incremento de dengue: Perú registró más de 39 mil casos el año 2025

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, César Munayco, indicó que, al cierre de 2025, se registraron más de 39 mil casos en nuestro país. Precisó que dicha cifra es menor a años anteriores.

De acuerdo al médico especialista, la cantidad de casos en todo el territorio nacional fue menor a años anteriores, pero la cifra fue igualmente elevada. Ante ese escenario, el Minsa ha decidido anticiparse a una situación crítica y por ello, emitió la alerta epidemiológica en todo el país.

"A nivel nacional, el año pasado hemos terminado con más de 39 mil casos, mucho menor que los años anteriores. Lo que se ha emitido actualmente es una alerta preventiva del Ministerio de Salud adelantándose a lo que va a ser la temporada de incremento de casos a partir de febrero o marzo", sostuvo el galeno.

Con respecto a que medidas se han tomado ante el incremento de lluvias en la capital, los huaicos y presencia del dengue, Munayco Escate precisó que las Direcciones de Redes Integradas de Salud sostienen una comunicación activa con las municipalidades. Se ha dispuesto también el fortalecimiento de los centros de salud.

"Es un trabajo integral que se ha iniciado rápidamente con el ministro de Salud. La Diris de Lima son las que están coordinando con los municipios y con la población. Tenemos una estrategia de promoción de la salud muy fuerte y control territorial y eso asegura que se inicie antes que se incrementen los casos.

Situación en Piura y Loreto

Con respecto a regiones donde los casos suelen afectar a la ciudadanía, dos expertos de Piura y Loreto, ofrecieron datos que dejó esta enfermedad el año anterior. Joel Julca, director regional de salud en el departamento norteño, indicó que en 2025 no se registraron muertes gracias a medidas preventivas que se tomaron.

Por el lado loretano, habló Christian Carey, miembro del equipo técnico de prevención y control de enfermedades de la Diresa Loreto. El especialista manifestó que en lo que va del año se han identificado 177 casos menos que el año pasado.

Tras la declaratoria de alerta epidemiológica emitida por el Minsa, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, César Munayco dio datos que dejó el dengue en 2025. 39 casos se registraron en todo el Perú, por lo que la medida busca reducir dicha cifra.