Municipalidad de Lima ejecuta trabajos preventivos en el río Rímac ante próximas lluvias

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las lluvias que se han pronosticado en la capital, la Municipalidad de Lima viene ejecutando trabajos preventivos en el río Rímac. Con limpieza, descolmatación y enrocado a lo largo de 10 kilómetros del cauce, se busca resguardar a las familias que viven en las zonas aledañas.

Alcalde de Lima presente

Las acciones que realiza la comuna limeña fueron supervisadas por el alcalde Renzo Reggiardo, quien aseguró que estas pretenden anticiparse a posibles incrementos del nivel del agua, que provocaría desbordes. "Estamos trabajando para evitar situaciones lamentables y proteger a las familias que podrían verse afectadas durante las lluvias" indicó.

Precisó que los trabajos que se ejecutan con maquinaria pesada que adquirió la actual gestión, destacando que estos les permiten actuar con celeridad ante cualquier eventualidad. "Hoy contamos con equipos propios que nos permiten actuar con rapidez y eficiencia en beneficio de la población", comentó para la prensa.

Sobre este tema también habló Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, señalando que con una inversión de S/. 17 millones se ha conseguido ampliar la caja hidráulica del río a un ancho de entre 40 y 50 metros. Con esto, se disminuye de forma significativa las posibilidades de desbordes.

Esta oficina es precisamente la que tiene a cargo las labores preventivas, logrando su culminación en tramos priorizados entre el asentamiento humano Nueva Caja de Agua y el puente Trujillo, además del puente Chinchaysuyo, en San Juan de Lurigancho. En Lurigancho-Chosica también se han realizado labores en el margen derecho.

Llovizna de verano sorprendió a limeños

A pesar de estar en pleno verano, la ciudad de Lima amaneció este lunes 5 de enero con un color gris en el cielo y con una llovizna atípica en esta época del año. Senamhi informó que las temperaturas mínimas al alba fueron de 17 °C en Lima Este y de 18 °C en Lima Oeste y el Callao.

En distritos del norte, sur y centro se registraron leves precipitaciones, con un clima fresco. No obstante, en algunos puntos de la capital se mantuvo la presencia del calor, con 27°C al este y 23°C al oeste y en el primer puerto.

Ante próximas lluvias que generen un incremento del nivel del río Rímac, la Municipalidad de Lima realizó trabajos preventivos en su ribera. Esto evitará desbordes que afecten a personas que viven en zonas cercanas, así como a las avenidas próximas.