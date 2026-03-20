Más policías a las calles: Gobierno autoriza egreso y graduación excepcional de más de 5 mil efectivos de la PNP

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José María Balcázar continúa realizando acciones en medio de la lucha contra la criminalidad que enfrenta el país. Esta vez, el Ejecutivo autorizó el egreso y graduación excepcional de más de 5 mil policías los cuales saldrán a las calles sobre los primeros días de abril.

Gobierno autoriza egreso de más de 5 mil policías

A través de una publicación en el diario oficial El Peruano, se dio a conocer que en total serán 5,655 alumnos pertenecientes a las escuelas técnicas de la institución en todo el Perú. Estos futuros agentes pertenecen a la promoción 2024-II bautizada como "Protección Ciudadana".

Justamente, esta medida obedece a una serie de estrategias impuestas por el gobierno de José María Balcázar en medio de la crisis de inseguridad que se vive en gran parte del territorio. A su vez, el boletín del diario oficial deja en claro que el dinero para cubrir el egreso de estos efectivos saldrá del presupuesto ya asignado para la PNP y el Mininter.

"La implementación de lo dispuesto en el decreto supremo se financiará con cargo al presupuesto institucional asignado al Pliego 007: Ministerio del Interior y conforme a los créditos presupuestarios asignados en el presente ejercicio fiscal", señalaron.

Egreso de policías servirá para reforzar la seguridad ciudadana.

Descarta cambiar a Óscar Arriola

A propósito de la Policía Nacional del Perú, este viernes 20 de marzo, el presidente de la República, José María Balcázar visitó los estudios de Exitosa donde habló sobre el presente de la PNP.

Específicamente, el jefe de Estado fue consultado sobre una posible separación de Óscar Arriola como comandante general da la entidad ante la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad.

Pese a ello, Balcázar dejó en claro que el alto mando policial cuenta con su total respaldo, no solo para continuar en el cargo, sino para hacer los cambios que sean necesarios dentro de la entidad.

"El general Arriola tiene de mi parte el apoyo para hacer todos los cambios que sean necesarios", dejó en claro.

Además, el presidente interino indicó que su administración evalúa dar una bonificación a los familiares de las víctimas de la inseguridad en el país. Por ello espera que esta medida pueda ser respaldada por el Congreso de la República.

En resumen, el gobierno de José María Balcázar autorizó el egreso y graduación excepcional de 5 655 efectivos de la Policía Nacional del Perú para reforzar la lucha contra la criminalidad y delincuencia.