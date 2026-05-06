¿Recuerdas esta saga? Descubre que exitosa película de Disney se encuentra en desarrollo de su tercera entrega

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La productora Disney Live Action Studios se encuentra en el desarrollo de una producción de una de las sagas más aclamadas en la historia de la franquicia. Incluso, esta película es una de las más solicitadas en época de noche de brujas.

El desarrollo del film "Abracadabra 3" ya es una realidad y estaría en las primeras etapas de su desarrollo, esta película de Halloween promete traer de regreso a las famosas hermanas Sanderson que cobran vida en las actuaciones de Better Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. Asimismo, los personajes que las actrices representan son: Winnie, Sarah y Mary Sanderson, unas brujas que regresan a la vida tras el encendido de una vela.

Primera entrega exitosa estrenada hace más de 30 años

La película estrenada originalmente en 1993, bajo el nombre en inglés de "Hocus Pocus" se convirtió con los años en un clásico de temporada, teniendo como eje principal el regreso de tres brujas del siglo XVII al mundo actual con el objetivo de conseguir la inmortalidad en Salem.

Con el paso del tiempo y la demanda de esta cinta en épocas de Halloween, los fans de la película pidieron una secuela aterrizada en la actualidad. Dicho proyecto fue consolidado en el año 2022, y tuvo la aparición del equipo principal. Además, esta última entrega fue estrenada en la plataforma de streaming Disney +.

Tras 4 años de esta secuela, la película cobra relevancia nuevamente por la confirmación de una tercera cinta. Un punto para destacar dentro de la confirmación es la presencia y disposición de las tres actrices que formaron parte del primer proyecto estrenado en el año 1993. Esto haría aseguraría el reencuentro completo del cast que marco las noches de Halloween de miles de seguidores que se han ido incorporando a lo largo de los años, teniendo público de diferentes edades.

#HocusPocus3 is officially in the works at Disney:



• Bette Midler, Sarah Jessica Parker and Kathy Najimy are all returning



• The sequel broke records on Disney+ in 2022, becoming the most-watched original film on the streamer in its first three days of release... pic.twitter.com/sQHNGdkt1O — Variety (@Variety) May 6, 2026

¿Cuál podría ser la trama principal en la historia que sigue a las brujas de Salem?

Los detalles de la narrativa que tendría esta siguiente película son reservados por la productora. Sin embargo, se podría recurrir a una fórmula de nostalgia de la primera película, dando apariciones de los personajes más emblemáticos de la cinta.

Pese a que aún no se sabe cuando se estrene la película, algunas proyecciones podrían ser para el año 2027, particularmente en octubre con motivo de la noche de brujas, época donde la plataforma de Disney recibe gran cantidad de visitas en cintas con esta temática.