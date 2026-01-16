MML suspende Serenata de Lima tras la muerte de dos trabajadores de Emape: Se hará homenaje póstumo

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el fatal choque múltiple ocurrido el pasado 14 de enero en la Panamericana Sur, que provocó la muerte de dos trabajadores de Emape que realizaban labores de limpieza, la Municipalidad de Lima decidió postergar la Serenata por el aniversario de la capital.

Según un comunicado oficial, el tradicional evento estaba programado para el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas. La decisión fue dispuesta por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en señal de duelo por el fallecimiento de Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, colaboradores de la MML.

Asimismo, la comuna de Lima señaló que la suspensión es temporal y que la nueva fecha se estará anunciando en los próximos días.

"En este momento de dolor, la Municipalidad Metropolitana de Lima solicita la comprensión de la ciudadanía y comunica que la nueva fecha de realización de esta actividad será informada oportunamente a través de sus canales oficiales", agregaron.

Además, informaron que, el viernes 16 de enero, la Municipalidad de Lima realizará "un homenaje póstumo durante la Sesión Solemne en sus memorias (...) Como acto de respeto y duelo por el sensible fallecimiento".

Este jueves 15, el burgomaestre acudió a los velatorios de Rosales Mallma y Corachahua Toledo, donde se comprometió con sus familiares a brindar "todo el apoyo necesario para un sepelio digno, respaldo legal y acompañarlos hasta las últimas instancias".

Tragedia en la Panamericana Sur: Víctima mortal estaba en segundo día laboral

El esposo de Jessica Corachahua Toledo, una de las víctimas del accidente registrado en la Panamericana Sur, reveló que la mujer se encontraba laborando por segundo día en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) cuando ocurrió el siniestro.

Exitosa pudo dialogar con Christian Vásquez, quien detalló que, lamentablemente, el fatal choque ha dejado a dos menores de 13 y 6 años sin una madre.

"Yo necesito apoyo porque ya viene el colegio, las clases y la verdad el trabajo que ella consiguió era para las clases de los chicos. Era su segundo día de trabajo, el lunes ella fue a dar una entrevista y, por falta de personal, le dijeron 'quédate'. Lunes se quedó, martes fue y el miércoles la tragedia", detalló.

Relató que la noche del martes, antes del accidente, le pidió a su mujer que no fuera a trabajar, pero luego de jugar con sus hijos y pasar un tiempo con su esposo, se alistó para ir a su centro laboral a cumplir con sus funciones tras dar el último abrazo al padre de sus hijos.