Accidente en la Panamericana Sur: Familiares de trabajador de EMAPE fallecido exigen justicia

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los familiares de un trabajador de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) fallecido en el accidente ocurrido en la Panamericana Sur exigen justicia a las autoridades.

Denunciarán a conductor de camión

Exitosa llegó hasta el velatorio de Wilfredo Rosales Mallma, para hacer público el pedido de justicia por parte de sus familiares, quienes aún se encuentran llorando su pérdida.

La hija de una de las dos víctimas detalló que Emape se comunicó con ellos, aunque demoraron, se comprometieron a cubrir los gastos de su entierro. Detalló que por la demora la PNP pagará el nicho donde su padre será enterrado, debido a que uno de los hijos de la víctima es policía. Asimismo, detalló que presentarán una denuncia por el accidente.

"Estoy hablando con mi familia para poder hacer una denuncia que no pudimos hacer porque todo pasó de la noche a la mañana. Sobre el tema del trailer que como ven envistió a todos los trabajadores que estaban ahí y el primer impacto que dio fue a mi padre. Yo no se si la persona del trailer estaba en estado de ebriedad, durmiendo o distraído en el celular, no lo sé, pero hasta donde se y veo en las imágenes es que él ha ido en exceso de velocidad", indicó.

Según reveló, Rosales Mallma laboraba para Rutas de Lima, pero tras su salida y el paso de la administración de la carretera Panamericana Sur a Emape, su padre decidió volver a la empresa en la que ya había trabajado, a penas tenía cinco días devuelta en la compañía municipal.

Fiscalía investiga accidente

El choque múltiple registrado la madrugada del último miércoles 14 de enero en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, se dio cuando grupo de trabajadores de Emape se encontraban realizando labores de limpieza en el sentido de norte a sur, un bus municipal que los trasladaba se encontraba estacionado en la zona. Cuando un trailer que trasladaba pollos se habría percatado tarde de la presencia de estos trabajadores y la unidad detenida, intenta evitar la colisión, pero pese a los esfuerzos impacta contra la unidad municipal y otros carros.

El camión quedó totalmente destrozado e inclusive el conductor fue quien permaneció atrapado por dos horas aproximadamente, mientras que las unidades de bomberos lo estabilizaron y haciendo uso de maquinarias lograron liberarlo para trasladarlo hasta un establecimiento de salud. Como resultado de lo sucedido fallecieron dos trabajadores de la empresa municipal y la Fiscalía inició las diligencias preliminares para esclarecer las responsabilidades.

Es por ello que la familia de uno de los trabajadores de Emape fallecidos, Wilfredo Rosales Mallma, exigen justicia y denunciarán al conductor del camión que habría ocasionado el accidente.