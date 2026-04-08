Modernización del Metropolitano: ATU firma contrato por $200 millones para ampliar y renovar flota de buses

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La modernización del Metropolitano está en marcha. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) firmó con la consultora Transconsult el contrato para este proyecto, que contempla la adquisición de 60 nuevos buses eléctricos y más.

Este miércoles 8 de abril, se concretó el acuerdo que marcaría el primer paso concreto hacia la renovación y ampliación de uno de los sistemas de transporte más importantes de la capital.

Según informó la ATU, el contrato del proyecto cuenta con el financiamiento de una donación no reembolsable de 500 mil dólares del Banco Mundial.

El estudio previo, que se desarrollará en un plazo de 150 días, definirá las mejoras en infraestructura, estaciones, terminales, patios taller y la implementación de tecnología para una gestión más eficiente, incluyendo la incorporación progresiva de buses eléctricos.

ATU renueva flota de corredores del Metropolitano en toda Lima.

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