Mininter: Buses de Santa Catalina ya cuentan con centro de monitoreo de cámaras de vigilancia en SJL

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 8 de abril, el Ministerio del Interior dio inicio a las operaciones del centro de monitoreo de las cámaras de vigilancia y botones de pánico instalados en los buses de la empresa de transportes Santa Catalina.

Buses de transportes Santa Catalina ya cuentan con centro de monitoreo

Desde la sede de la empresa de transportes Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, el titular del Mininter, José Zapata, y del MTC, Aldo Prieto, estuvieron presentes durante la implementación, que busca, permanentemente, velar por la integridad de conductores y pasajeros.

Este sistema de tecnologías se implementa en coordinación con el sector Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la criminalidad.

Durante la actividad, ambos ministros verificaron el funcionamiento del centro de monitoreo, las cámaras de vigilancia y los botones de pánico, y su interconexión con la Central 105 de la PNP.

Cabe recalcar que la integración de esta última central está en etapa de implementación, por lo que aun tiene un margen de error.

Al respecto, Zapata señaló que el Mininter viene impulsando la integración de los sistemas de videovigilancia del transporte público con la Central de Emergencia 105 y el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la PNP.

El ministro del Interior, José Zapata, junto al titular del @MTC_GobPeru, Aldo Prieto, participó en el inicio de las operaciones del centro de monitoreo de videovigilancia de la empresa de transporte Santa Catalina S. A., en el distrito de #SJL. pic.twitter.com/Hvoy1jrSYe — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 8, 2026

"La Policía viene reforzando sus estrategias de investigación criminal con inteligencia operativa, trabajo encubierto, análisis de comunicaciones y seguimiento de las redes financieras de las organizaciones criminales", indicó el titular del Interior.

Asimismo, aseguró que las autoridades se encuentran "identificando, ubicando y capturando a los cabecillas y a todos los miembros de estas estructuras delictivas".

Zapata Morante subrayó que el Gobierno se encuentra realizando visitas de supervisión a los patios de maniobra de empresas de transportes en varios puntos de Lima Metropolitana.

"A nuestros transportistas y usuarios del transporte, les decimos que no están solos. El Estado está de su lado y vamos a proteger su trabajo, su esfuerzo y su vida", expresó el ministro.

Metro de Lima anuncia 96 viajes extras en Elecciones

A cinco días de las Elecciones 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el Metro de Lima, en su Línea 1, realizará 96 viajes extra para atender la alta demanda de pasajeros que se movilizarán.

Este domingo 12 de abril, más de 11 millones de limeños y chalacos acudirán a las urnas para emitir su voto en la capital. Por ello, el Gobierno garantizará que la operación del transporte público esté disponible para todos.

Este servicio estará habilitado de 5:30 a.m. a 10 p.m. y realizará 350 carreras, es decir, 96 viajes adicionales a un domingo regular.