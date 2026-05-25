Vanessa Pumarica sobre la relación de Pamela Franco y Christian Cueva: "Todo lo que empieza mal termina mal"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vanessa Pumarica fue una de las mejores amigas de Pamela Franco en su momento y quien la acompañó a los distintos viajes que realizaba cuando eran amante de Christian Cueva. Sin embargo, actualmente la empresaria dice sentirse avergonzada de haber solapado un romance clandestino, ya que se vieron involucrados niños que han sufrido mucho.

Vanessa no apoya la relación de Pamela Franco y Cueva

En entrevista con un conocido medio local, la empresaria aseguró que no se arrepiente de haber tenido una amistad con Pamela, ya que se conocieron cuando eran adolescentes y fueron muy cercanas durante 20 años. Sin embargo, considera que su inmadurez en esa época la llevó a aceptar situaciones inadecuadas.

"Me arrepiento de varias cosas que acepté como amiga y que ahora afectan a niños, porque soy madre. Esa inmadurez no me dejó ver que al alcahuetear ciertas situaciones se le hacía daño a una mujer, en este caso Pamela López", indicó.

Consultada sobre la relación de Pamela Franco y Christian Cueva, Vanessa aseguró que ellos no tienen un buen entendimiento y tampoco logran superar sus conflictos, siendo Pamela la más perjudicada. También reveló que no tendrían un amor sano, sino una especie de apego.

En otro momento, indicó que no podría retomar su relación con Pamela Franco, ya que ha evolucionado como persona y ahora valora mucho su paz mental, la cual asegura no concuerda con el entorno de Christian Cueva, mismo que calificó como tóxico.

" El entorno de Cueva es muy tóxico. Mucho malandro, mucha gente de bajo vivir, sin educación. Entonces, ¿qué puedes aprender? Esa gente siempre le da la razón, es muy egocentrista", sentenció.

¿Qué dijo Pamela de su relación con Cueva?

La cantante de cumbia habló con el programa América Hoy y explicó que ambos se encuentran en un momento complicado de sus vidas, por lo que están concentrados en resolver sus problemas personales. Por ello, han preferido mantener su relación lo más privada posible, evitando exponerse innecesariamente en redes sociales.

"Si bien es cierto que no publicamos cosas, también esto lo sabe todo el mundo. Yo he estado con temas del papá de mi hija; él también tiene sus temas. Yo creo que hay momentos para todo y, bueno, hay cosas que pasan internamente que preferimos manejarlo de esa manera", comentó.

Consultada sobre si la distancia debido a sus trabajos les afecta, Pamela aseguró que eso nunca ha sido un impedimento, ya que el amor que existe entre ambos es más fuerte y solo espera que Christian pueda solucionar sus problemas, pues siempre contará con su apoyo en los buenos y malos momentos.

De esta manera, las declaraciones de Vanessa Pumarica vuelven a poner en el centro de la polémica la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. La empresaria dejó en claro que ya no comparte el entorno de la pareja y que hoy prioriza su tranquilidad y bienestar personal.