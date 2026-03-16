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Pueden demorar hasta 10 años en darse

Demora en la entrega de permisos desalienta a privados a explorar pozos, según Noel Ñiquen

En diálogo con Exitosa, el ingeniero y experto en gas Noel Ñiquen, precisó que la permisología es un factor por el que las empresas privadas no se animan a explorar pozos gasíferos.

Demora en permisos
Demora en permisos Composición Exitosa

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/03/2026

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La demora en la entrega de permisos se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sector gasífero en el Perú. Así lo advirtió el ingeniero y experto en gas Noel Ñiquen, quien señaló que esto desalienta la inversión privada en la exploración de nuevos pozos.

En diálogo con Exitosa, el especialista fue enfático al señalar que la permisología en el Perú es una de las causales que frenan la llegada de capitales al sector energético, ya que las compañías no están dispuestas a asumir largos periodos de incertidumbre antes de iniciar operaciones.

"Los permisos que pueden demorar entre 5 a 10 años para que puedan explorar un pozo", sostuvo, al explicar que este tiempo de espera representa un riesgo económico significativo para los inversionistas.

Infraestructura limitada agrava el problema

A esto se suma otro factor crítico: la falta de infraestructura adecuada para el transporte del gas. Ñiquen explicó que incluso si se descubrieran nuevos yacimientos en regiones como Ucayali, el país no cuenta con los ductos necesarios para trasladar ese recurso hacia los principales centros de consumo.

"Digamos que encuentras un gas en Ucayali, ¿Cómo sacas ese gas? Necesitas ductos para poder transportar ese gas a Lima u otro mercado", precisó. 

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En ese sentido, recordó que actualmente el sistema de transporte depende casi exclusivamente del gasoducto de Camisea, lo que evidencia una fuerte limitación estructural.

Esta carencia no solo frena la explotación de nuevos recursos, sino que también impide diversificar la matriz energética y aprovechar el potencial gasífero de otras regiones del país. 

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Falta de planificación y crisis anunciada

El experto también cuestionó la falta de planificación a largo plazo por parte del Estado. Según indicó, la actual situación energética no es un problema reciente, sino una crisis que pudo haberse evitado con previsión. 

Al recordar que diversos especialistas alertaron sobre la vulnerabilidad del sistema ante fallas técnicas, eventos sísmicos o incluso sabotajes, explicó que esta crisis ya se venía anunciando hace muchos años.

"Hace más de 10 años ya se anunciaba que el sistema era débil", advirtió.

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En esa línea, lamentó que no se hayan ejecutado proyectos ni políticas para reforzar la infraestructura energética, lo que hoy expone al país a escenarios críticos.

Las declaraciones de Noel Ñiquen ponen en evidencia que, sin cambios urgentes, el Perú no solo seguirá perdiendo oportunidades de inversión, sino que también continuará expuesto a nuevas crisis energéticas.

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