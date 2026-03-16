San Juan de Lurigancho: Padres pasan la noche afuera de colegio para asegurar vacantes en inicio del año escolar

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La falta de vacantes en colegios públicos de San Juan de Lurigancho marcó el inicio del año escolar 2026. Aproximadamente 75 padres de familia pasaron la noche en los exteriores del colegio Nicolás Copérnico, ubicado en la zona de Canto Rey, con la esperanza de asegurar un cupo para sus hijos.

Las familias indicaron que llevan más de un mes intentando matricular a sus hijos en distintas instituciones educativas del distrito sin obtener resultados.

Según denunciaron, el proceso de inscripción presentó constantes fallas en el sistema y no generó vacantes adicionales, lo que dejó a decenas de estudiantes sin acceso a una plaza en planteles estatales.

Adulto mayor se amanece buscando una vacante para su nieto

El adulto mayor, Claudio Ochoa, expresó su preocupación a Exitosa por no conseguir una vacante para su nieto a pesar de haber pernoctado en el lugar.

Exhortando al ministro de Educación y las autoridades del colegio agilizar los trámites y garantizar el acceso de los estudiantes al inicio del año escolar.

"Yo quiero decirle al señor ministro que acceda a nuestra petición, ya que la educación es un derecho ciudadano", expresó el señor Claudio Ochoa.

Padres protestan porque no encuentran vacantes desde el mes de febrero

Un gran número de padres de familia protestó en los exteriores de la Institución Educativa Nicolás Copérnico, en el distrito de San Juan de Lurigancho, debido a que no lograron conseguir vacantes para matricular a sus hijos.

Hoy, los menores deberían ingresar al primer año de secundaria y empezar una nueva etapa escolar. Sin embargo, les han indicado que no hay docentes y tampoco aulas para garantizar que los menores inicien las clases oportunamente.

Esta respuesta ya la tienen desde el mes de febrero. Según indicaron los padres de familia, el fin de semana se reuniero con autoridades de la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana (DRELM), de la UGEL 5, además con el ministro de educación para poder obtener estas vacantes y les han indicado que van a habilitar dos aulas.

La situación se agravó cuando se anunció, a través de un aviso en la puerta de la institución, la habilitación de 60 nuevas vacantes para dos secciones de primero de secundaria, bajo una convocatoria abierta, ya no sólo para estos 75 padres, sino para los diferentes padres de esta localidad que quieran llegar a este plantel educativo.

Muchos de los padres explicaron que no cuentan con recursos económicos para pagar una institución privada, por lo que dependen exclusivamente de conseguir un cupo en el sistema público.