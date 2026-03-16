Facebook eliminó más de 20 millones de cuentas que suplantaban a influencers

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Facebook anunció un nuevo paquete de medidas orientadas a combatir la suplantación de identidad y frenar la proliferación de contenido duplicado, con el objetivo de reforzar la protección de los creadores digitales y priorizar el material original dentro de su ecosistema.

Según Meta, durante 2025 se eliminaron más de 20 millones de cuentas que suplantaban a creadores populares, mientras que los reportes relacionados con este tipo de casos se redujeron en un 33%.

Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio para limitar la difusión de contenido duplicado en funciones como el feed y los videos cortos de Facebook Reels.

¿Cuáles son las herramientas que ha realizado Facebook para detectar y eliminar a los perfiles falsos?

Para contrarrestar el manejo de cuentas falsas, la compañía fortaleció la función "Content Protection", una herramienta lanzada previamente que permite a los creadores detectar automáticamente cuando su contenido es reutilizado sin autorización.

Con las nuevas pruebas en marcha, esta tecnología no solo identificará coincidencias de video, sino también posibles casos de suplantación de identidad.

De esta manera, los usuarios podrán gestionar alertas desde un panel unificado, revisar coincidencias y reportar cuentas sospechosas con mayor rapidez. La medida busca facilitar la respuesta ante perfiles que intenten hacerse pasar por creadores legítimos.

Nuevas reglas para identificar contenido original

Como parte de esta estrategia, Meta actualizó sus directrices para definir con mayor claridad qué se considera contenido original dentro de la plataforma.

De acuerdo con las nuevas reglas, el contenido grabado o producido directamente por un creador o por el administrador de una página se considera original.

También se reconocen como originales los videos que incorporan material de terceros siempre que el creador aporte un valor significativo, como análisis, información nueva o mejoras relevantes a una historia.

En cambio, el contenido que solo reacciona a otros videos con gestos, combina clips de terceros sin aportar contexto o vuelve a publicar material ajeno con cambios mínimos (como añadir subtítulos, bordes o alterar la velocidad) será considerado no original.

¿Qué tipo de sanciones se van a llevar a cabo?

Meta advirtió que las cuentas que incurran de forma reiterada en este tipo de publicaciones podrían ser penalizadas con una menor visibilidad en el feed, exclusión de recomendaciones e incluso la pérdida de opciones de monetización.

Con estas medidas, la empresa busca equilibrar la exposición dentro de la plataforma y reforzar un entorno donde la creatividad y la autoría tengan mayor reconocimiento frente a la reproducción masiva de contenido.