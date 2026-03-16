¡Todo fue show! Paul Michael admite que su ruptura con Pamela López nunca fue real

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante salsero Paul Michael sorprendió al admitir públicamente que el anuncio de su supuesta ruptura con Pamela López nunca fue real.

Frente a las cámaras del programa de espectáculos "Amor y Fuego", el artista confesó que el comunicado que publicó en sus redes sociales fue parte de una estrategia para captar la atención del público.

Declaraciones polémicas

Hace apenas unos días, el cantante había generado revuelo en redes sociales al anunciar que su relación con López había llegado a su fin. El mensaje fue difundido a través de su cuenta de Instagram, pero desapareció poco tiempo después, lo que despertó aún más especulaciones entre seguidores y medios de espectáculos.

El propio intérprete decidió aclarar lo sucedido y reveló que todo formaba parte de una táctica de promoción.

"Nada, fue para captar un poco la atención, no es inmadurez, tú sabes cómo es Paul Michael", señaló muy sonriente.

Ante esto, el reportero le repreguntó si la supuesta ruptura fue entonces una estrategia de marketing, a lo que él aseguró que sí.

"El marketeo de Paul Michael. Todo es parte del show", finalizó el músico de 28 años.

Sus declaraciones generaron sorpresa, ya que muchos seguidores habían tomado como real el anuncio de la ruptura, que incluso generó comentarios y mensajes de apoyo hacia la pareja.

Sin conflictos con Christian Cueva

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue su relación con el futbolista Christian Cueva, expareja de Pamela López y padre de sus hijos.

Lejos de alimentar polémicas, Paul Michael aseguró que no tiene ningún problema con el jugador y que incluso estaría dispuesto a conversar con él si en algún momento se da la oportunidad.

"Yo no tengo problemas con que Pamela converse con Cueva, porque ellos tienen que ver temas de sus hijos. Además, él es el padre de los pequeños de la persona que yo amo y los amo a ellos también; son mis amiguitos, jugamos. No tengo problema de hablar con él", explicó.

"Peluchín" y Gigi Mitre indignados tras revelación de Paul Michel

Luego de escuchar las declaraciones de Paul Michael, en las que reveló que el supuesto fin de su relación con Pamela López fue solo una estrategia publicitaria, Rodrigo Gonzales, "Peluchín", y Gigi Mitre no pudieron ocultar su sorpresa. El conductor cuestionó que el cantante juegue de esa manera su romance solo para llamar la atención.

En medio de versiones contradictorias y publicaciones eliminadas, la supuesta ruptura entre Paul Michael y Pamela López deja la sensación de que la línea entre lo personal y lo mediático es cada vez más difusa.