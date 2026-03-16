Jugadores de FC Cajamarca reciben amenazas: uno cuenta con seguridad privada tras crisis en la Liga1

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La situación dentro de FC Cajamarca atraviesa uno de sus momentos más delicados en la temporada. En medio de los malos resultados deportivos, se conoció que dos futbolistas del plantel han recibido amenazas, un hecho que encendió las alarmas dentro del club y en la Liga1.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien señaló que la presión contra algunos integrantes del equipo ha escalado a un nivel preocupante. Uno de los jugadores amenazados ya cuenta con seguridad privada, una medida tomada para evitar posibles riesgos fuera de los entrenamientos o partidos.

Según Infobae, el caso se conoció públicamente luego de que el comunicador detallara la situación que vive el plantel en Cajamarca. "Dos jugadores están siendo amenazados en Cajamarca. Uno de ellos está con seguridad privada", indicó durante un programa deportivo.

La revelación generó preocupación en el entorno del club, ya que la situación coincide con una etapa complicada para el equipo en el campeonato nacional.

Crisis deportiva aumenta la tensión

El problema ocurre en un contexto de resultados irregulares de FC Cajamarca en la Liga 1, lo que ha generado molestia entre algunos sectores de hinchas y seguidores del equipo. La presión por mejorar el rendimiento deportivo habría aumentado en las últimas semanas.

En medio de ese escenario, las amenazas contra los futbolistas reflejan el clima de tensión que se vive alrededor del club. La situación preocupa porque no solo afecta el ambiente dentro del plantel, sino también la seguridad de los jugadores y sus familias.

Según Infobae, las autoridades y el entorno del fútbol ya están al tanto de lo ocurrido, mientras se evalúan medidas para proteger a los deportistas involucrados. El hecho de que uno de ellos haya decidido contratar seguridad privada demuestra el nivel de preocupación que existe actualmente.

Preocupación por la seguridad de los futbolistas

Casos de amenazas contra deportistas no son comunes en el fútbol peruano, por lo que lo ocurrido en Cajamarca ha generado un llamado de atención en el entorno del torneo. La prioridad ahora es garantizar la seguridad de los jugadores y evitar que la situación escale a hechos más graves.

Por el momento, no se han revelado públicamente los nombres de los futbolistas afectados, una decisión que busca proteger su identidad mientras se maneja el caso con mayor cautela.

Mientras el club intenta recuperar estabilidad en lo deportivo, el foco también está puesto en la protección de sus jugadores, quienes continúan entrenando y cumpliendo con el calendario del campeonato pese al difícil contexto que atraviesa la institución.