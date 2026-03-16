"María la del Barrio": POPULAR actriz reveló que lloraba de frustración después de sus escena

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La actriz mexicana Itatí Cantoral, conocida mundialmente por interpretar a la villana Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio, reveló recientemente que vivió momentos difíciles durante las grabaciones de la producción protagonizada por Thalía. La artista confesó que en ese momento la presión del rodaje y su poca experiencia la hicieron llorar en más de una ocasión.

Esta telenovela, estrenada en la década de los noventa, se convirtió en un fenómeno televisivo en América Latina y otros países. Sin embargo, detrás del éxito del personaje hubo un proceso exigente para Cantoral, quien recién empezaba su carrera en la actuación.

Según El Espectador, la actriz contó que durante esa etapa tenía apenas 19 años, por lo que se sentía insegura sobre su trabajo frente a las cámaras. En varias ocasiones pensó que no estaba interpretando bien a la villana y que incluso podría perder el papel.

"Yo llegaba a mi casa llorando... sentía que estaba sobreactuando", recordó la actriz al hablar sobre su experiencia durante las grabaciones.

Presión en las grabaciones

En producción, el equipo creativo buscaba construir un personaje fuerte y muy expresivo. Esto implicó repetir escenas y ajustar la forma en que se interpretaba a Soraya Montenegro.

Parte del material grabado incluso tuvo que repetirse, lo que generó más presión para la joven actriz, donde incluso temía que su desempeño no cumpliera con lo que la producción esperaba.

La artista explicó que esa situación la hacía sentir insegura, pensaba que su forma de actuar podía ser exagerada. Por ello, al terminar algunas jornadas regresaba a casa con preocupación y dudas sobre su trabajo.

Soraya Montenegro

Un personaje que se volvió icónico

Con el paso del tiempo, la percepción sobre su actuación cambió por completo. El personaje de Soraya Montenegro terminó convirtiéndose en una de las villanas más recordadas de la televisión latinoamericana.

Escenas dramáticas de la telenovela, como los enfrentamientos entre Soraya y otros personajes, se volvieron muy populares años después en internet y redes sociales. Incluso algunas frases del personaje se transformaron en memes que siguen circulando en la actualidad.

El éxito del papel demostró que la intensidad con la que Cantoral interpretó a Soraya fue clave para que el personaje quedara en la memoria del público. Lo que en un inicio le generó dudas, con el tiempo se transformó en uno de los trabajos más reconocidos de su carrera.

Décadas después del estreno de María la del Barrio, la actriz recuerda esa etapa como un aprendizaje importante. El personaje que alguna vez le causó inseguridad terminó siendo uno de los más famosos de la televisión.