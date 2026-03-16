La guerra tecnológica del siglo: lo que el Perú puede ganar o perder en la rivalidad entre EE. UU. y China

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La rivalidad entre Estados Unidos y China por la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los enfrentamientos estratégicos más determinantes del siglo XXI. No se trata solo de tecnología: está en juego la supremacía económica, científica y militar global.

"La carrera por la IA es cada vez más cerrada y su impacto será comparable a una revolución industrial", advierte el AI Index 2025 de la Universidad de Stanford, uno de los informes más influyentes sobre el avance mundial de esta tecnología.

¿Dónde queda Perú en esta disputa global?

Para Perú, esta competencia tecnológica abre un escenario de oportunidades; pero, también, de riesgos. El economista Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, advierte que los países de América Latina podrían ampliar su dependencia tecnológica, sino invierten en formación digital y desarrollo científico.

"Si no desarrollamos capacidades propias en tecnología y datos, seguiremos siendo solo consumidores de innovación extranjera", señaló.

Un mercado que ya mueve billones

La magnitud de la carrera tecnológica explica la intensidad del enfrentamiento entre potencias. Según la consultora Gartner, el gasto mundial en inteligencia artificial alcanzará US$2,5 billones en 2026, impulsado principalmente por infraestructura tecnológica, software y centros de datos.

Solo la infraestructura para sistemas de IA concentrará US$1,36 billones, lo que refleja la enorme inversión global en esta revolución tecnológica.

Estados Unidos y China: una batalla tras otra

Por ahora, Estados Unidos mantiene la ventaja tecnológica, especialmente en inversión privada y desarrollo de modelos avanzados. El AI Index de Stanford señala que investigadores y empresas estadounidenses desarrollaron 40 modelos de IA de alto impacto, frente a 15 creados en China en el mismo periodo analizado.

Sin embargo, los expertos advierten que la brecha tecnológica se ha reducido de manera significativa en los últimos años.China, por su parte, impulsa una estrategia agresiva con fuerte respaldo del Estado. Datos financieros indican que los préstamos de bancos chinos a empresas tecnológicas superaron los 3,63 billones de yuanes (unos US$528 000 millones) hacia fines de 2025, como parte del plan para acelerar el desarrollo de IA, robótica y automatización industrial.

El reto para América Latina

En este escenario, especialistas coinciden en que Perú y América Latina deberán decidir cómo integrarse a la revolución tecnológica. En medio de esta competencia global, Perú enfrenta un doble escenario. Por un lado, la expansión de la inteligencia artificial podría mejorar la productividad en minería, agricultura o logística. Pero por otro, expertos advierten que la dependencia tecnológica podría aumentar si el país no fortalece su formación en ciencias de datos, innovación digital y desarrollo tecnológico propio.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió recientemente que muchas economías emergentes no están preparadas para la revolución de la inteligencia artificial debido a debilidades en infraestructura digital, innovación y formación de talento.

Según explicó, si los países no fortalecen sus capacidades tecnológicas y educativas, la brecha con las economías avanzadas podría ampliarse aún más en los próximos años.

Además, especialistas en política tecnológica señalan que depender únicamente de plataformas desarrolladas por potencias tecnológicas podría generar dependencia digital y pérdida de control sobre datos estratégicos.

También el exministro británico y actual directivo de OpenAI, George Osborne, alertó durante un foro internacional que los países que no adopten y desarrollen inteligencia artificial "podrían quedarse atrás económica y socialmente" frente a quienes lideren esta revolución tecnológica.