Presidente de CONFIEP pide al Congreso otorgar el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate sobre el voto de confianza al gabinete liderado por Denisse Miralles ha generado nuevas reacciones desde el sector empresarial. La Confiep emitió un pronunciamiento en el que solicita al Congreso actuar con responsabilidad y evitar una mayor crisis política.

El presidente de la CONFIEP, Jorge Zapata, explicó que el gremio busca promover un clima de estabilidad en el país. El pedido principal es que el Parlamento otorgue el voto de confianza y permita que el Ejecutivo continúe con sus funciones sin nuevos cambios en el gabinete.

Según explicó Zapata en entrevista con Exitosa, el comunicado difundido por el gremio busca generar reflexión entre los parlamentarios antes de tomar una decisión. "Debemos votar en un clima de paz y transparencia", señaló.

COMUNICADO [El Perú necesita estabilidad]

Ante la presentación del Gabinete ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, hacemos un llamado a que las decisiones se adopten pensando en el país, en un contexto marcado por inestabilidad política y los... pic.twitter.com/n0WJ2xjqTc — CONFIEP (@CONFIEP) March 16, 2026

Preocupación por la inestabilidad política

Durante la conversación, Zapata manifestó su preocupación por el escenario político que atraviesa el país. Indicó que el Perú no puede seguir enfrentando constantes cambios en el Ejecutivo, ya que eso afecta la estabilidad institucional y el desarrollo de políticas públicas.

El representante empresarial recordó que el gabinete no lleva mucho tiempo en funciones. Por ello, consideró que reemplazarlo nuevamente podría generar más incertidumbre. "No es un gabinete que recién se ha estrenado y no podemos estar cambiando de presidente y de gabinete a cada rato", sostuvo.

También advirtió que el contexto actual exige coordinación entre las autoridades del Ejecutivo. En las próximas semanas el país deberá enfrentar varios retos, por lo que considera necesario mantener el funcionamiento del gobierno con todos sus ministerios.

Elecciones y retos en el país

Otro punto mencionado por el titular de la CONFIEP es la cercanía del proceso electoral. Explicó, el país se encuentra a menos de un mes de las elecciones, lo que aumenta la necesidad de estabilidad política.

Zapata también mencionó otros problemas que enfrenta el Perú, entre ellos los efectos del fenómeno del Niño Costero. Señaló que el Ejecutivo necesita trabajar con todas sus carteras para atender las emergencias y coordinar acciones a nivel nacional.

Además, el dirigente empresarial sostuvo que el actual clima de incertidumbre política ha sido provocado en gran parte por decisiones del propio Congreso. Por ello, consideró que ahora corresponde a los parlamentarios contribuir a solucionar la situación.

"Los congresistas han sido quienes nos han metido en este clima de inestabilidad y ahora tendrían que resolverlo", afirmó.

Finalmente, Zapata indicó que distintos gremios empresariales han iniciado conversaciones con varias bancadas del Congreso para expresar su preocupación. El objetivo de estos diálogos es promover una decisión que priorice la gobernabilidad y evite una nueva crisis política en el país.