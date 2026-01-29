Con antojo de Chifa: Bernie Navarro inicia "emocionado" su gestión como nuevo embajador de EE.UU. en Perú

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, llegó a Lima acompañado de su familia para iniciar oficialmente su gestión diplomática. En sus primeras declaraciones, Navarro expresó estar "muy emocionado" por asumir el cargo y aseguró que su objetivo será fortalecer la relación bilateral en áreas clave como la cooperación económica, la seguridad regional y el intercambio cultural.

Navarro sucede en el cargo a Stephanie Syptak-Ramnath, quien asumió el cargo en junio de 2024 y ha estado activa en funciones como reforzar la seguridad portuaria y la colaboración bilateral.

¿Quién es Bernie Navarro?

Empresario y académico de origen cubano-estadounidense, Navarro cuenta con experiencia en el ámbito financiero y educativo. Es fundador y presidente de Benworth Capital Partners, una firma especializada en financiamiento hipotecario. Su perfil combina la visión empresarial con compromiso social, lo que la Casa Blanca destacó como un aporte para estrechar vínculos con el Perú.

Durante la conferencia de prensa de presentación, Navarro subrayó que su misión será trabajar de manera cercana con el Gobierno peruano, con énfasis en la importancia que sugiere la incorporación de un embajador cercano al círculo republicano en el país.

"Perú es muy importante. Muy rara vez un presidente norteamericano ha designado un embajador político en el Perú. Mi nombramiento por el presidente Trump refleja la importancia de la relación con Perú. El trabajo bilateral es una prioridad"

Un antojo inesperado

En medio de sus declaraciones formales, Navarro sorprendió con una confesión que arrancó sonrisas, y es que no pudo ocultar su deseo de comer el tradicional Chaufa peruano. El comentario, sencillo y espontáneo, se interpretó como un gesto de cercanía y emoción por su llegada al territorio nacional, considerando además que su cónyuge es peruana.

"Es un gran honor para mí estar en el Perú (...). Un país que conozco bien. Llego con mi familia al país natal de mi esposa Claudia (...). Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa y empezar a hacerla sentir como nuestro hogar, y claro, comiendo comida chifa", expresó.

Una curiosa coincidencia

La coincidencia no pasó desapercibida: mientras el nuevo embajador estadounidense llega con entusiasmo por degustar uno de los platos más representativos de la fusión cultural peruana, el Ejecutivo peruano aún enfrenta, precisamente, las secuelas del "Chifagate", que desató una crisis política aún difícil de digerir.

El momento resultó en un guiño involuntario que mezcló diplomacia, gastronomía y coyuntura política en un mismo escenario, hoy marcado por la tensión creciente dentro del Ejecutivo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Durante la emergencia por el voraz incendio ocurrido en Pamplona, el presidente José Jerí acudió al lugar acompañado de Zhihua Yang, empresario chino que, meses más tarde, estaría involucrado en el polémico caso 'Chifagate'.





📡 6.1... pic.twitter.com/UH821wMZq2 — Exitosa Noticias (@exitosape) January 28, 2026

La llegada de Bernie Navarro marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y Perú. Con un perfil que combina experiencia empresarial y compromiso social, el embajador busca reforzar la cooperación bilateral. Y, entre protocolos y discursos, dejó claro que también quiere acercarse a la cultura peruana desde lo cotidiano: empezando por un buen plato de chifa.