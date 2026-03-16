Napoleón Becerra: Heridos del accidente en Huaytará fueron trasladados a hospitales especializados en Lima

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tragedia ocurrida en Huaytará, Huancavelica, continúa generando repercusiones humanas y políticas. Tras el accidente de tránsito que costó la vida al candidato presidencial Napoleón Becerra García, cuatro personas que resultaron heridas fueron finalmente trasladadas a Lima para recibir atención especializada en hospitales de mayor complejidad.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), se concretó el traslado aeromédico desde Ayacucho hacia la capital, garantizando que los pacientes reciban tratamiento adecuado para sus lesiones. La medida responde a la urgencia de casos graves que no podían ser atendidos en la infraestructura hospitalaria regional.

Posterior al accidente, un grupo de médicos del SAMU, con ayuda del Ejército peruano, viajaron hasta la región Ayacucho para realizar el traslado aéreo de las personas heridas hacia diversos hospitales de Lima para que reciban atención especializada.

El vuelo fue considerado la única alternativa viable para salvar vidas, dado que algunos los pacientes presentaban policontusiones, traumatismos y fracturas complejas.

El Ministerio de Salud del Perú informa que las personas heridas en el accidente vial ocurrido en Huaytará ya llegaron a Lima y se encuentran recibiendo atención médica especializada.



La asistencia médica en vuelo y el traslado fueron realizados por el SAMU. Dos pacientes fueron... pic.twitter.com/UBQwdis8yh — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 16, 2026

El accidente en Huaytará

El hecho ocurrió en el kilómetro 183 de la vía Los Libertadores, en la bajada hacia Rumichaca, distrito de Pilpichaca. La camioneta en la que viajaba Becerra se despistó y cayó a una cuneta cuando se dirigía a una actividad de campaña en Tambo, provincia de La Mar (Ayacucho).

El accidente dejó 5 heridos (uno dado de alta) y terminó con la vida del candidato presidencial, cuya muerte golpeó de manera directa la campaña del PTE-Perú.

Los restos de Napoleón Becerra también fueron trasladados a Lima, donde se realizaron las ceremonias de velorio y homenaje en el local partidario. La organización política enfrenta ahora el reto de redefinir su participación en las elecciones tras la pérdida de su líder y la situación crítica de sus militantes.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Los restos del excandidato presidencial Napoleón Becerra llegaron a Lima desde Ayacucho para ser velados en el local partidario, donde militantes y simpatizantes podrán darle el último adiós. Posteriormente, serán llevados a su natal Cajamarca.



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El traslado de los heridos marca un desenlace clave en la tragedia de Huaytará, asegurando que reciban atención médica especializada en Lima. Al mismo tiempo, la llegada de los restos de Napoleón Becerra a la capital abre un espacio de duelo político y humano para el PTE-Perú.

La doble dimensión de la noticia —la urgencia sanitaria y la pérdida de un candidato en plena campaña— refleja las vulnerabilidades que enfrentan partidos pequeños en un proceso electoral marcado por desigualdades logísticas y riesgos en las rutas de campaña.